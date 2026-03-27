  4. Ребров рассказал о событиях в раздевалке после матча со Швецией
27 марта 2026, 22:22 |
Ребров рассказал о событиях в раздевалке после матча со Швецией

Украинская команда проиграла 1:3

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от поражения команды от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

– Вы общались с командой после матча? Какое настроение у игроков?

– Какое настроение? Такое же, как у всех болельщиков. Так же, как и у меня. Мы проиграли, это очень важное поражение. Команда расстроена, как и все мы.

Если зайти в раздевалку после матча – тишина. Все понимают, что мы упустили огромный шанс, не только для себя, но и для всей Украины, – поделился эмоциями Ребров.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 5
Gargantua
не выглядит он искренне расстроенным.
такое впечатление, что накопилась обида за критику и за то, что не отпустили его осенью, когда были выгодные предложения.
Sergei Aalst
Сука,выводов как не было так и нет! Это наше все- выходить на игру с французами лишь бы не проиграть крупно(Исландцы доказали),Румыния,Бельгия,Чехия, Азербайджан,когда надо с места в карьер -они блин персики друг дружке дают ,против мотивированных соперников(ибо они понимают,что игру надо здесь и сейчас делать!!!!  Контроль мяча? Нафиг он здался-это футбол ,а не игра в квадрат!
Олексій Коваль
Доведеться тепер за Кюрасао на ЧС вболівати
