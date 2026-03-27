Ребров рассказал о событиях в раздевалке после матча со Швецией
Украинская команда проиграла 1:3
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от поражения команды от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2026.
– Вы общались с командой после матча? Какое настроение у игроков?
– Какое настроение? Такое же, как у всех болельщиков. Так же, как и у меня. Мы проиграли, это очень важное поражение. Команда расстроена, как и все мы.
Если зайти в раздевалку после матча – тишина. Все понимают, что мы упустили огромный шанс, не только для себя, но и для всей Украины, – поделился эмоциями Ребров.
