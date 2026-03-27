Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Самую низкую оценку получил Анатолий Трубин
Сборная Украины проиграла полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026 Швеции со счётом 1:3 и не вышла в финал турнира, пропустив уже пятый подряд чемпионат мира.
По завершении матча статистический портал SofaScore выбрал главного антигероя матча – самую низкую оценку получил вратарь Украины Анатолий Трубин, пропустивший три гола.
Героем матча был признан нападающий сборной Швеции Виктор Дьокереш, оформивший хет-трик.
Это первое поражение украинцев от Швеции в официальных матчах. Ранее наша команда дважды побеждала скандинавов на Евро (2:1 в 2012 и 2020 годах). Последний раз Украина играла на чемпионате мира в 2006 году, дойдя до четвертьфинала под руководством Олега Блохина.
Оценки матча Украина – Швеция
Якщо ви знайшли помилку
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
На украинца претендуют целых пять команд
Як я бачу, то антирейтинг має бути таким:
1. Тимчик
2. Забарний
3. Бондар
4-9 всі інші
10. Циганков
11. Миколенко
Хоча й останні двоє далеко не айс.
Тих, хто виходили на заміну, у рейтинг не ставлю. Хоча Гуцуляк і Пономаренко гру трохи оживили, але було надто пізно.