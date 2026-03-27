Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции

Сборная Украины проиграла полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026 Швеции со счётом 1:3 и не вышла в финал турнира, пропустив уже пятый подряд чемпионат мира.

По завершении матча статистический портал SofaScore выбрал главного антигероя матча – самую низкую оценку получил вратарь Украины Анатолий Трубин, пропустивший три гола.

Героем матча был признан нападающий сборной Швеции Виктор Дьокереш, оформивший хет-трик.

Это первое поражение украинцев от Швеции в официальных матчах. Ранее наша команда дважды побеждала скандинавов на Евро (2:1 в 2012 и 2020 годах). Последний раз Украина играла на чемпионате мира в 2006 году, дойдя до четвертьфинала под руководством Олега Блохина.

