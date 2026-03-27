  4. Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27 марта 2026, 00:22
3316
13

Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции

Самую низкую оценку получил Анатолий Трубин

27 марта 2026, 00:22 |
3316
13 Comments
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
УАФ. Анатолий Трубин

Сборная Украины проиграла полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026 Швеции со счётом 1:3 и не вышла в финал турнира, пропустив уже пятый подряд чемпионат мира.

По завершении матча статистический портал SofaScore выбрал главного антигероя матча – самую низкую оценку получил вратарь Украины Анатолий Трубин, пропустивший три гола.

Героем матча был признан нападающий сборной Швеции Виктор Дьокереш, оформивший хет-трик.

Это первое поражение украинцев от Швеции в официальных матчах. Ранее наша команда дважды побеждала скандинавов на Евро (2:1 в 2012 и 2020 годах). Последний раз Украина играла на чемпионате мира в 2006 году, дойдя до четвертьфинала под руководством Олега Блохина.

Оценки матча Украина – Швеция

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
_ Moore
що за хня?. Насправді - Йокереща не втримали Забарний і Бондар.
Евгений Иванович
Бондар дно.
LexХХX
Та і Труба - ще та труба.  Ніякий воротник. Різник, і той надійніший.
igor64
Та тренер винен... і все...
mini.f
А що, хтось ставив на перемогу України? Послухав прогноз Маркевича? Наших аналітиків як послухаешь, так ми вже чемпіони світу.... Черговий раз роблю висновок - наші "специ" футболу - далекі від реалій нашої збірної, таке враження, що вони всі мешкають на Марсі. Трубін? Він зіграв як завжди, без помилок, на його совісті немає необов'язкових голів.
rura1969030609
ребров!!!! О це повне дно!!!!
inspekcha85
Виноват что не забил что ли?Дебилковатый софаскор
Александр Бондарь
А Сережа молодец,а Сережа мой сынок (квн старый)
suforza1921
Трубін не виручив, але жодного воротарського м'яча не було. 
Як я бачу, то антирейтинг має бути таким:
1. Тимчик
2. Забарний
3. Бондар
4-9 всі інші
10. Циганков
11. Миколенко
Хоча й останні двоє далеко не айс.
Тих, хто виходили на заміну, у рейтинг не ставлю. Хоча Гуцуляк і Пономаренко гру трохи оживили, але було надто пізно.
Der Gartenzwerg
Так а кого ж левом матчу обрали? Чому немає такої важливої новини?
vitaliy gromov
по игре по голам забарный 3 гол и 1 гол тымчик  
Vince Mesk
Здесь Забарный с отрывом, кирпич на поле у ворот  больше приносит пользы чем это дерево 
