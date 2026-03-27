Назван Лев матча в составе сборной Украины после неудачи в игре со Швецией
Лучшим футболистом в поединке квалификации ЧМ-2026 болельщики выбрали Виталия Миколенко
В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3
В течении противостояния болельщики «сине-желтых» могли голосовать за лучшего футболиста в составе команды Сергея Реброва – им стал защитник Виталий Миколенко.
Представитель английского «Эвертона» вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч и получил 45% голосов среди тех, кто принимал участие в голосовании.
Во вторник, 31 марта, сборная Украины встретится в игре с Албанией – поединок начнется в 21:45 по киевскому времени и будет иметь статус товарищеского.
Обе команды потеряли шанс на чемпионат мира – албанская сборная забила первой в ворота Польши, но в итоге потерпела поражение со счетом 1:2.
