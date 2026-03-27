  4. Назван Лев матча в составе сборной Украины после неудачи в игре со Швецией
27 марта 2026, 08:27
УАФ. Виталий Миколенко

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Швеции. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3

В течении противостояния болельщики «сине-желтых» могли голосовать за лучшего футболиста в составе команды Сергея Реброва – им стал защитник Виталий Миколенко.

Представитель английского «Эвертона» вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч и получил 45% голосов среди тех, кто принимал участие в голосовании.

Во вторник, 31 марта, сборная Украины встретится в игре с Албанией – поединок начнется в 21:45 по киевскому времени и будет иметь статус товарищеского.

Обе команды потеряли шанс на чемпионат мира – албанская сборная забила первой в ворота Польши, но в итоге потерпела поражение со счетом 1:2.

Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
suforza1921
Відмініть цей приз, або хоча б приберіть цю пришелепкувату назву для нього. Кумарить, їй-Богу. Які "леви"? За вчорашній матч потрібно давати звання "найменш паршива вівця у стаді", не більше.
Ondu
На этот матч голосование можно было бы просто не проводить. 
Xvalenok03
Главное не напортачить и не участвовать в пропущенных голах.
И ты лев.
