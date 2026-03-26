Ливерпуль нашел нового тренера. Решение принято

Испанский специалист Хаби Алонсо близок к тому, чтобы стать главным тренером «Ливерпуля». Об этом сообщает BILD.

По информации источника, решение о назначении 43-летнего коуча является практически окончательным. Сам испанец готов принять новый вызов, заменив у руля команды Арне Слота. Последним местом работы Хаби Алонсо был мадридский «Реал», который он покинул в январе 2026 года.

«Ливерпуль» с 49 набранными очками идет на пятом месте чемпионата Англии. В четвертьфинале Лиги чемпионов «красные» сыграют с «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что Мохамед Салах может перебраться в «Барселону».