  4. Ливерпуль нашел нового тренера. Решение принято
26 марта 2026, 23:12 | Обновлено 26 марта 2026, 23:15
Хаби Алонсо возглавит английский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо близок к тому, чтобы стать главным тренером «Ливерпуля». Об этом сообщает BILD.

По информации источника, решение о назначении 43-летнего коуча является практически окончательным. Сам испанец готов принять новый вызов, заменив у руля команды Арне Слота. Последним местом работы Хаби Алонсо был мадридский «Реал», который он покинул в январе 2026 года.

«Ливерпуль» с 49 набранными очками идет на пятом месте чемпионата Англии. В четвертьфинале Лиги чемпионов «красные» сыграют с «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что Мохамед Салах может перебраться в «Барселону».

По теме:
Гранд АПЛ летом собирается сменить тренера
Бавария не продаст Олисе и за 200 млн евро, Реал и Ливерпуль могут отдыхать
Эвертон собирается подать иск против АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Bild
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией
Футбол | 26 марта 2026, 22:27 0
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией

Тренер считает шансы обеих команд равными

Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26 марта 2026, 07:12 34
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро

На украинца претендуют целых пять команд

Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 09:07
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 20:20
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»
Футбол | 26.03.2026, 18:35
Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»
Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»
Популярные новости
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
26.03.2026, 23:42 10
Футбол
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
25.03.2026, 16:48 31
Футбол
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
25.03.2026, 08:42
Бокс
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 86
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 13
Футбол
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
