Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров выбрал капитана сборной Украины на матч против Швеции
Чемпионат мира
26 марта 2026, 20:35 | Обновлено 26 марта 2026, 20:45
3

Ребров выбрал капитана сборной Украины на матч против Швеции

Капитаном будет Забарный

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В 21:45 начнется матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции.

Перед игрой был вопрос выбора капитана, так как из-за травм и дисквалификаций на поле не смогут выйти Николай Матвиенко, Руслан Малиновский и Александр Зинченко.

Наставник Сергей Ребров остановился свой выбор на кандидатуре Ильи Забарного.

Игрок ПСЖ недавно уже был капитаном, когда с повязкой выводил команду на поле в матче с Францией.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ дал совет игрокам: «Надо настраиваться на две игры»
Украинец, выступавший в чемпионате Швеции, предупредил команду Реброва
КАРАВАЕВ: Лучшим бомбардиром ЧМ-2026 могут стать Кейн, Мбаппе или Яремчук
Илья Забарный Украина - Швеция сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Футбол | 26 марта 2026, 08:01 7
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Футбол | 25 марта 2026, 20:07 8
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 09:07
В Риме Довбика назвали неудачником сезона
Футбол | 26.03.2026, 19:03
Это ловушка. Поляки боятся Швеции и хотят играть с Украиной за выход на ЧМ
Футбол | 26.03.2026, 16:23
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aleks8-48
Банально-хто дорожчий,той і капітан. Не завжди гарний гравець може бути гарним капітаном.
Ответить
0
FootFoodBol
Букмекеры ставят на шведов(
Ответить
0
Александр Шевченко
Это уже состав? Подкаблучник Савин в основе? Капец мы никак от кротов не избавимся в сборной.
Ответить
-1
Популярные новости
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем