Ребров выбрал капитана сборной Украины на матч против Швеции

В 21:45 начнется матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции.

Перед игрой был вопрос выбора капитана, так как из-за травм и дисквалификаций на поле не смогут выйти Николай Матвиенко, Руслан Малиновский и Александр Зинченко.

Наставник Сергей Ребров остановился свой выбор на кандидатуре Ильи Забарного.

Игрок ПСЖ недавно уже был капитаном, когда с повязкой выводил команду на поле в матче с Францией.