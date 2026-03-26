Чемпионат мира26 марта 2026, 20:35 | Обновлено 26 марта 2026, 20:45
1721
3
Ребров выбрал капитана сборной Украины на матч против Швеции
Капитаном будет Забарный
В 21:45 начнется матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции.
Перед игрой был вопрос выбора капитана, так как из-за травм и дисквалификаций на поле не смогут выйти Николай Матвиенко, Руслан Малиновский и Александр Зинченко.
Наставник Сергей Ребров остановился свой выбор на кандидатуре Ильи Забарного.
Игрок ПСЖ недавно уже был капитаном, когда с повязкой выводил команду на поле в матче с Францией.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Банально-хто дорожчий,той і капітан. Не завжди гарний гравець може бути гарним капітаном.
Букмекеры ставят на шведов(
Это уже состав? Подкаблучник Савин в основе? Капец мы никак от кротов не избавимся в сборной.
