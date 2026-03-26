Экс-нападающий сборной Украины спрогнозировал счет матча Украина – Швеция
Подопечным Сергея Реброва в Валенсии пригодится преимущество в скорости
Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Гоменюк эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на полуфинал отбора на ЧМ-2026 между подопечными Сергея Реброва и шведами в испанской Валенсии.
«Украинцы победят – 2:1 и авторами забитых мячей станут наши игроки линии атаки. Склоняюсь к тому, что в старте выйдет Роман Яремчук, который сумеет навязать борьбу фактурным защитникам скандинавов.
На мой взгляд, нас ожидает в Валенсии очень тяжелое противостояние.
Что поможет склонить чашу весов на свою сторону? Более высокая командная скорость, высшее индивидуальное мастерство и Фортуна, которая в последних матчах часто улыбается украинской сборной».
Ранее Матвей Пономаренко назвал матч, после которого был вызван в сборную Украины.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч состоится 26 марта в 21:45
Сине-желтая команда уступила сборной Финляндии U-19 со счетом 1:2