Экс-нападающий сборной Украины спрогнозировал счет матча Украина – Швеция

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Гоменюк эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на полуфинал отбора на ЧМ-2026 между подопечными Сергея Реброва и шведами в испанской Валенсии.

«Украинцы победят – 2:1 и авторами забитых мячей станут наши игроки линии атаки. Склоняюсь к тому, что в старте выйдет Роман Яремчук, который сумеет навязать борьбу фактурным защитникам скандинавов.

На мой взгляд, нас ожидает в Валенсии очень тяжелое противостояние.

Что поможет склонить чашу весов на свою сторону? Более высокая командная скорость, высшее индивидуальное мастерство и Фортуна, которая в последних матчах часто улыбается украинской сборной».

