Украина. Премьер лига26 марта 2026, 17:12 | Обновлено 26 марта 2026, 17:30
Пономаренко назвал матч, после которого его вызвали в сборную Украины
Уверен, что матч с Полесьем стал решающим
Форвард Динамо Матвей Пономаренко уверен, что после дубля в ворота Полесья тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение о вызове в национальную команду.
«Да, это был отличный матч против прямого конкурента. Очень настраивалась на эту встречу. Хорошо, что удалось забить два – лучший мой матч за этот период».
«Эта игра и помогла мне оказаться в сборной Украины», – сказал Пономаренко.
Матвей может дебютировать в национальной команде в матче плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.
Читайте также:Момент истины для Сергея Реброва и его команды
Футбол | 26 марта 2026, 07:12 27
На украинца претендуют целых пять команд
Футбол | 26 марта 2026, 16:19 0
Игрок рад присоединиться к сборной
Футбол | 26.03.2026, 10:29
Футбол | 25.03.2026, 18:05
Футбол | 26.03.2026, 12:20
