Пономаренко назвал матч, после которого его вызвали в сборную Украины

Форвард Динамо Матвей Пономаренко уверен, что после дубля в ворота Полесья тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение о вызове в национальную команду.

«Да, это был отличный матч против прямого конкурента. Очень настраивалась на эту встречу. Хорошо, что удалось забить два – лучший мой матч за этот период».

«Эта игра и помогла мне оказаться в сборной Украины», – сказал Пономаренко.

Матвей может дебютировать в национальной команде в матче плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.