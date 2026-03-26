Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономаренко назвал матч, после которого его вызвали в сборную Украины
Украина. Премьер лига
26 марта 2026, 17:12 | Обновлено 26 марта 2026, 17:30
Пономаренко назвал матч, после которого его вызвали в сборную Украины

Уверен, что матч с Полесьем стал решающим

УАФ. Матвей Пономаренко

Форвард Динамо Матвей Пономаренко уверен, что после дубля в ворота Полесья тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение о вызове в национальную команду.

«Да, это был отличный матч против прямого конкурента. Очень настраивалась на эту встречу. Хорошо, что удалось забить два – лучший мой матч за этот период».

«Эта игра и помогла мне оказаться в сборной Украины», – сказал Пономаренко.

Матвей может дебютировать в национальной команде в матче плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

Матвей Пономаренко сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Динамо Киев
Иван Зинченко Источник: Трендец
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем