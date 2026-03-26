Синнер догнал Федерера по четвертьфиналам на Мастерсах. У кого больше?

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер догнал легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера по колличеству сыгранных четвертьфиналов на турнирах серии Мастерс.

Янник в возрасте 24 лет и 221 дня сыграл 20 четвертьфиналов на турнирах категории ATP 1000. Помимо Федерера, такой же результат у американца Майкла Чанга.

Превзошли показатель в этом возрасте лишь пять игроков:

Рафаэль Надаль (Испания) – 42

Новак Джокович (Сербия) – 34

Пит Сампрас (США) – 28

Энди Маррей (Великобритания) – 26

Энди Роддик (США) – 22