Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Синнер догнал Федерера по четвертьфиналам на Мастерсах. У кого больше?
ATP
26 марта 2026, 16:53 | Обновлено 26 марта 2026, 17:51
53
0

Синнер догнал Федерера по четвертьфиналам на Мастерсах. У кого больше?

Янник сыграл 20 четвертьфиналов на турнирах категории ATP 1000

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер догнал легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера по колличеству сыгранных четвертьфиналов на турнирах серии Мастерс.

Янник в возрасте 24 лет и 221 дня сыграл 20 четвертьфиналов на турнирах категории ATP 1000. Помимо Федерера, такой же результат у американца Майкла Чанга.

Превзошли показатель в этом возрасте лишь пять игроков:

  • Рафаэль Надаль (Испания) – 42
  • Новак Джокович (Сербия) – 34
  • Пит Сампрас (США) – 28
  • Энди Маррей (Великобритания) – 26
  • Энди Роддик (США) – 22

Янник Синнер Роджер Федерер Майкл Чанг Рафаэль Надаль Новак Джокович Пит Сампрас Энди Маррей Энди Роддик
Алина Грушко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем