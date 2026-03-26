Синнер догнал Федерера по четвертьфиналам на Мастерсах. У кого больше?
Янник сыграл 20 четвертьфиналов на турнирах категории ATP 1000
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер догнал легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера по колличеству сыгранных четвертьфиналов на турнирах серии Мастерс.
Янник в возрасте 24 лет и 221 дня сыграл 20 четвертьфиналов на турнирах категории ATP 1000. Помимо Федерера, такой же результат у американца Майкла Чанга.
Превзошли показатель в этом возрасте лишь пять игроков:
- Рафаэль Надаль (Испания) – 42
- Новак Джокович (Сербия) – 34
- Пит Сампрас (США) – 28
- Энди Маррей (Великобритания) – 26
- Энди Роддик (США) – 22
🇮🇹 Jannik Sinner at 24y 221d has collected 𝟐𝟎 𝐐𝐅𝐬 in Masters 1000— TennisMyLife (@TennisMyLife68) March 24, 2026
At same age:
🇪🇸 Rafael Nadal - 42
🇷🇸 Novak Djokovic - 34
🇺🇸 Pete Sampras - 28
🇬🇧 Andy Murray - 26
🇺🇸Andy Roddick - 22
🇺🇸 Michael Chang - 20
🇨🇭 Roger Federer - 20
🇮🇹 Jannik Sinner - 20#MiamiOpen
