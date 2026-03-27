Президент клуба: «Не верил, что удастся подписать Реброва, но получилось»

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал, как в свое время удалось пригласить Сергея Реброва на тренерский мостик.

«Честно говоря, я не верил, что нам удастся его подписать. Сергей Ребров считался топ-специалистом, и казалось, что он для нас недосягаем. Но мой друг Петер настоял на встрече, ведь у него был контакт с его менеджером — Шандором Варгой. В итоге переговоры прошли успешно, и мы смогли договориться», — вспомнил Кубатов.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины Сергей Ребров может летом покинуть команду, ведь у него заканчивается контракт. Тренер сообщил, что не против поработать в сборной Венгрии.