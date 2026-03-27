  Президент клуба: «Не верил, что удастся подписать Реброва, но получилось»
27 марта 2026, 08:52 |
Президент клуба: «Не верил, что удастся подписать Реброва, но получилось»

Кубатов вспомнил, как удалось пригласить Реброва в команду

УАФ. Сергей Ребров

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал, как в свое время удалось пригласить Сергея Реброва на тренерский мостик.

«Честно говоря, я не верил, что нам удастся его подписать. Сергей Ребров считался топ-специалистом, и казалось, что он для нас недосягаем. Но мой друг Петер настоял на встрече, ведь у него был контакт с его менеджером — Шандором Варгой. В итоге переговоры прошли успешно, и мы смогли договориться», — вспомнил Кубатов.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины Сергей Ребров может летом покинуть команду, ведь у него заканчивается контракт. Тренер сообщил, что не против поработать в сборной Венгрии.

По теме:
Сборную Украины ограбили в Испании. Источник рассказал подробности скандала
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
В Швеции назвали двух футболистов, которых не хватало сборной Украины
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Ференцварош отставка Габор Кубатов
Дмитрий Олийченко Источник: Üllői út 129
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26 марта 2026, 08:53 3
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе

Бельгиец активно развивается в сфере бизнеса

Тренер, который хочет возглавить сборную Украины, совершил доброе дело
Футбол | 27 марта 2026, 07:46 0
Тренер, который хочет возглавить сборную Украины, совершил доброе дело
Тренер, который хочет возглавить сборную Украины, совершил доброе дело

Яремчук – о Фонсеке

Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 09:07
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Футбол | 27.03.2026, 00:22
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Футбол | 26.03.2026, 11:11
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Популярные новости
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
26.03.2026, 07:12 34
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
25.03.2026, 08:42
Бокс
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 12
Футбол
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 397
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 88
Футбол
