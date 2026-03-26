  4. Украинский тренер: «Ярмоленко? Это будет мешать сборной Украины»
Украинский тренер: «Ярмоленко? Это будет мешать сборной Украины»

Роман Григорчук предложил не дискутировать на эту тему

Getty Images/Global Images Ukraine.

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, почему Сергей Ребров не вызывает Андрея Ярмоленко в расположение национальной сборной Украины.

– Поговорим немного о ветеранах. Вечная тема Андрей Ярмоленко. Вингер демонстрирует приличную игру в УПЛ и является лидером нынешнего Динамо, по моему мнению. Как думаете, вы стоило бы вызвать Андрея в расположение сборной Украины?

– Знаете, при всей моей футбольной любви к Андрею Ярмоленко, я очень-очень уважаю его. Это очень серьезный футболист. По-моему, сейчас такой момент, когда не стоит об этом говорить. Что-то говорить и думать: помог бы Андрей или нет... Это будет мешать национальной команде, все эти разговоры.

Мы должны принять ситуацию, которая есть в этот день. Если мы не можем это изменить, то об этом не стоит говорить. У нас нет времени обсуждать это. Надо выходить на футбольное поле и побеждать Швецию. А потом уже все остальное. Все эти разговоры сейчас будут только мешать национальной команде, – сказал Григорчук.

Матч Украина – Швеция состоится в Валенсии в четверг, начало в 21:45. Победитель этой пары сыграет против поляков или албанцев за право попасть на чемпионат мира.

kadaad .
Ярмоленко давно нечего делать в сборной. Его еле на тайм в УПЛ хватает.
