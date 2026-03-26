Роман ГРИГОРЧУК: «Думаю, Пономаренко забьет в ворота Швеции»

Уже сегодня, 26 марта, национальная сборная Украины сыграет против сборной Швеции в полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, поделился ожиданиями от предстоящего матча и отметил прогресс форварда Динамо Матвея Пономаренко.

– Пожалуй, матч против Швеции – самый важный матч для сборной Украины, для Сергея Реброва и для каждого, кто находится в заявке национальной команды. Чего лично вы ожидаете от этого матча?

– Да, я соглашаюсь, Эта игра – самая важная на данный момент! В такое время нет смысла говорить о каких-либо потерях. Игра со шведами очень важна для всей Украины, для каждого украинца. У нас есть шанс попасть на чемпионат мира! Каждый человек, находящийся в расположении национальной сборной, должен понимать эту огромную ответственность и важность этой игры.

Я понимаю, что нет смысла говорить о настроении и настройке на игру. Каждый, кто выйдет на поле, будет мотивирован и настроен на победу. Я верю и очень хочу, чтобы сборная Украины победила.

За счет чего? Если ты хочешь достичь чего-нибудь в футболе, то на высоком уровне должны быть все составляющие игры, если что-то выпадает – победа невозможна. Это все факторы: техника, стратегия, функциональная подготовка. Всё это будет иметь решающее значение. Надо, чтобы нам удача улыбнулась.

– Вы заговорили о войне. Глава УАФ Андрей Шевченко сказал: «Нам важно квалифицироваться на ЧМ-2026 и напомнить всему миру, что война в Украине продолжается». Это может стать дополнительной мотивацией для игроков сине-желтых?

– Я уверен, что каждый футболист думает об этом, у каждого есть такие мысли в голове. Я на 200% уверен, что каждый футболист будет играть на грани своих возможностей именно по этой причине.

– Из-за травм в дисквалификации в матче со шведами Сергей Ребров не сможет рассчитывать на ряд опытных игроков. Кто должен стать лидером на поле в матче против Швеции?

– Лидеры на поле постоянно нужны. Они должны играть свою важную роль. У нас есть такие игроки. Мы сейчас не можем никого выделять, но я понимаю, что в любом случае, какой бы состав ни вышел на поле, там будут футболисты, о которых вы говорите.

Я не собираюсь ничего подсказывать Сергею Реброву. Я понимаю, что в такой момент важно правильно подготовить команду и тактически и стратегически – это очень важные вещи. Можно быть очень мотивированным, подготовленным физически, играть на хорошем функциональном уровне, но без глубокой тактической подготовки будет трудно обыграть такого серьезного соперника. Это будет иметь значение. Очень важно, чтобы на поле действительно был лидер!

– Дебютные вызовы в расположение национальной сборной получил ряд игроков. Сейчас больше всего говорят о Матвее Пономаренко, который зажигает в УПЛ. Смогут ли дебютанты реально помочь национальной команде в матче со шведами?

– Мы с вами еще год назад разговаривали о Матвее Пономаренко. Я еще тогда говорил, что этот футболист уже давно должен играть в основном составе Динамо Киев – он способен играть в любой команде такого уровня. Я совсем не удивлен, что он сейчас находится в расположении национальной сборной, если он выйдет в стартовом составе, я тоже не буду удивлен.

Единственная вещь, в которой можно немного сомневаться – умение действовать под давлением. Мне это интересно. Если он спокойно справится с этим стрессом, то я совершенно не удивлюсь, что именно он выйдет в стартовом составе. Думаю, у него будет момент и забьет в ворота Швеции.

– Поговорим немного о ветеранах. Вечная тема Андрей Ярмоленко. Вингер демонстрирует приличную игру в УПЛ и является лидером нынешнего Динамо, по моему мнению. Как думаете, вы стоило бы вызвать Андрея в расположение сборной Украины?

– Знаете, при всей моей футбольной любви к Андрею Ярмоленко, я очень-очень уважаю его. Это очень серьезный футболист. По-моему, сейчас такой момент, когда не стоит об этом говорить. Что-то говорить и думать: помог бы Андрей или нет... Это будет мешать национальной команде, все эти разговоры.

Мы должны принять ситуацию, которая есть в этот день. Если мы не можем это изменить, то об этом не стоит говорить. У нас нет времени обсуждать это. Надо выходить на футбольное поле и побеждать Швецию. А потом уже все остальное. Все эти разговоры сейчас будут только мешать национальной команде.

– Давайте спрогнозируем счет матча Украина – Швеция.

Да.. Счет точно нет. У меня огромное желание, чтобы игра со Швецией завершилась нашей победой. Счет здесь вообще не важен. Важно, чтобы наша национальная команда одержала победу.

– Украина потенциально может сыграть в финале квалификации. С кем нам будет лучше играть: Польша или Албания, по-вашему?

– Я бы не отвлекался именно сейчас. Сейчас еще слишком рано думать, с этим нам сыграть в этом финале – туда еще нужно дойти. Давайте сконцентрируемся на игре против Швеции. А дальше, я думаю, что нам все равно, с кем играть, – сказал Григорчук.