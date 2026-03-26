Григорчук рассказал, кто должен стать героем матча Украина – Швеция

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы Матвея Пономаренко в матче против сборной Швеции.

– Дебютные вызовы в расположение национальной сборной получил ряд игроков. Сейчас больше всего говорят о Матвее Пономаренко, который зажигает в УПЛ. Смогут ли дебютанты реально помочь национальной команде в матче со шведами?

– Мы с вами еще год назад разговаривали о Матвее Пономаренко. Я еще тогда говорил, что этот футболист уже давно должен играть в основном составе Динамо Киев – он способен играть в любой команде такого уровня. Я совсем не удивлен, что он сейчас находится в расположении национальной сборной, если он выйдет в стартовом составе, я тоже не буду удивлен.

Единственная вещь, в которой можно немного сомневаться – умение действовать под давлением. Мне это интересно. Если он спокойно справится с этим стрессом, то я совершенно не удивлюсь, что именно он выйдет в стартовом составе. Думаю, у него будет момент и забьет в ворота Швеции, – сказал Григорчук.

Матч Украина – Швеция состоится в Валенсии в четверг, начало в 21:45. Победитель этой пары сыграет против поляков или албанцев за право попасть на чемпионат мира.