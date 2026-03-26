  4. Григорчук рассказал, кто должен стать героем матча Украина – Швеция
26 марта 2026, 12:12 |
Григорчук рассказал, кто должен стать героем матча Украина – Швеция

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы Матвея Пономаренко в матче против сборной Швеции.

– Дебютные вызовы в расположение национальной сборной получил ряд игроков. Сейчас больше всего говорят о Матвее Пономаренко, который зажигает в УПЛ. Смогут ли дебютанты реально помочь национальной команде в матче со шведами?

– Мы с вами еще год назад разговаривали о Матвее Пономаренко. Я еще тогда говорил, что этот футболист уже давно должен играть в основном составе Динамо Киев – он способен играть в любой команде такого уровня. Я совсем не удивлен, что он сейчас находится в расположении национальной сборной, если он выйдет в стартовом составе, я тоже не буду удивлен.

Единственная вещь, в которой можно немного сомневаться – умение действовать под давлением. Мне это интересно. Если он спокойно справится с этим стрессом, то я совершенно не удивлюсь, что именно он выйдет в стартовом составе. Думаю, у него будет момент и забьет в ворота Швеции, – сказал Григорчук.

Матч Украина – Швеция состоится в Валенсии в четверг, начало в 21:45. Победитель этой пары сыграет против поляков или албанцев за право попасть на чемпионат мира.

Олег Вахоцкий
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
