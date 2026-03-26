Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
26 марта 2026, 10:29 | Обновлено 26 марта 2026, 10:30
353
5

Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины

Перед матчем со шведами вспомним всех футболистов украинской сборной с 10+ голами

26 марта 2026, 10:29 | Обновлено 26 марта 2026, 10:30
353
5 Comments
Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже сегодня в испанской Валенсии состоится полуфинальный матч плей-офф к чемпионату мира 2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции.

Перед началом первого в календарном году матча вспомним лучших бомбардиров в истории сборной Украины.

Рекордсменом продолжает быть Андрей Шевченко, в активе которого 48 забитых мячей.

Второе место занимает Андрей Ярмоленко (46), третье – Евгений Коноплянка (21).

Вспомним всех футболистов сборной Украины, имеющих в своем активе 10+ голов за национальную команду.

Лучшие бомбардиры сборной Украины

  • 48 – Андрей Шевченко
  • 46 – Андрей Ярмоленко
  • 21 – Евгений Коноплянка
  • 17 – Роман Яремчук
  • 15 – Сергей Ребров
  • 13 – Олег Гусев
  • 13 – Виктор Цыганков
  • 12 – Сергей Назаренко
  • 12 – Александр Зинченко
  • 11 – Евгений Селезнев
  • 11 – Артем Довбик
  • 10 – Руслан Малиновский
i.Serge
Не нужно тут за Ярмоленко. При его средней статистике в сборной 1 гол за 2,5 игры (а ще 5 лет назад он забивал каждую вторую игру) , в последних 20 играх он 1 год забил. Сколько ему еще нужно игр для того, чтобы обойти Шеву? 20? 40? 60? Или выпускать. пока не обойдет? Он уже выдохся для сборной, его опыт только для раздевалки (так пусть помощником тренера, или в какой-то еще роли, но не на поле). На его позиции играет более на даный момент продуктивный Цыганков,да и Гуцуляк неплохо справа смотрится в последнее время. И иные кандидаты на эту позицию есть. Так вместо кого нужно выпускать Ярмолу, который уже перестал забивать (как и отдавать голевые передачи) ?
i.Serge
Из 12-ти бомбардиров половина - действующие игроки
DaVinci
Український Ето'о хоче бути вічно першим)
mini.f
Хтось дуже не хоче, щоб Ярмоленко грав за збірну, а то, не дай Боже, дожене Андрія і стане легендою Української команди....Чи я не правий?
SS A
Вот поэтому Ярмола вне заявки.
