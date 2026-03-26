Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
Перед матчем со шведами вспомним всех футболистов украинской сборной с 10+ голами
Уже сегодня в испанской Валенсии состоится полуфинальный матч плей-офф к чемпионату мира 2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции.
Перед началом первого в календарном году матча вспомним лучших бомбардиров в истории сборной Украины.
Рекордсменом продолжает быть Андрей Шевченко, в активе которого 48 забитых мячей.
Второе место занимает Андрей Ярмоленко (46), третье – Евгений Коноплянка (21).
Вспомним всех футболистов сборной Украины, имеющих в своем активе 10+ голов за национальную команду.
Лучшие бомбардиры сборной Украины
- 48 – Андрей Шевченко
- 46 – Андрей Ярмоленко
- 21 – Евгений Коноплянка
- 17 – Роман Яремчук
- 15 – Сергей Ребров
- 13 – Олег Гусев
- 13 – Виктор Цыганков
- 12 – Сергей Назаренко
- 12 – Александр Зинченко
- 11 – Евгений Селезнев
- 11 – Артем Довбик
- 10 – Руслан Малиновский
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
За футболиста планируют предложить 350 миллионов евро
Поединок состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени