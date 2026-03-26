ВИДЕО. Комментарии Забарного перед матчем со сборной Швеции

26 марта в 21:45 по киевскому времени на стадионе «Эстадио Сьюдад де Валенсия» в полуфинальном матче плей-офф ЧМ-2026 встретятся сборные Украины и Швеции.

Национальная сборная Украины пока что лишь однажды выступала на чемпионате мира. Это было двадцать лет назад, на Мундиале-2006 в Германии, где подопечные Олега Блохина сразу пробились в четвертьфинал.

В случае успешного результата матча против шведов, 31 марта на этом же стадионе в Валенсии наша команда сыграет финальный матч плей-офф ЧМ-2026 против победителя параллельного полуфинального матча – Польша – Албания. А в случае неудачи – здесь же сыграет товарищеский матч с проигравшим параллельного полуфинала.

Перед матчем со сборной Швеции несколько комментариев дал защитник Илья Забарный.

