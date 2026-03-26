Арбелоа сменил атмосферу в Реале: новая традиция после победных матчей

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ввел необычную традицию: на следующий день после победных встреч он лично приносит в раздевалку завтрак для всех футболистов.

Этой информацией поделился журналист Эду Агирре. По его словам, Альваро заходит к игрокам со словами: «Парни, завтрак», после чего собственноручно раздает круассаны, пончики и другие угощения.

Бывший игрок и эксперт Хави Бальбоа подтвердил, что Арбелоа практиковал подобное поощрение еще во время работы с «Кастильей». Таким образом специалист благодарил подопечных за успех в ключевых противостояниях или за стабильную серию удачных результатов.

Под руководством Арбелоа, который занял пост после ухода Хаби Алонсо, мадридцы демонстрируют отличную форму, одержав победу в 13 из 17 проведенных матчей.