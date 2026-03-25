  4. Рафаэл Леау одним символом отреагировал на данные о конфликте с Аллегри
Италия
25 марта 2026, 23:26 | Обновлено 25 марта 2026, 23:28
Рафаэл Леау одним символом отреагировал на данные о конфликте с Аллегри

Форвард «Милана» намекнул, что не было размолвки с главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Португальский футболист «Милана» Рафаэл Леау устроил истерику после замены во время матча с «Лацио» (0:1) 15 марта, а затем и вовсе не попал в состав на следующий поединок против «Торино» (3:2).

Официально причиной отсутствия нападающего была травма, но Gazzetta dello Sport сообщала о конфликте между форвардом и главным тренером Массимилиано Аллегри на тренировке за день до игры. По информации издания, Леау отказался выполнять поручение больше играть на команду и активнее действовать впереди. По этой причине он пропустил игру с туринцами.

Рафаэл Леау в соцсетях опубликовал символ красного креста, словно перечеркнул написанное журналистами. О травме игрока также говорит то, что он пропустит мартовские товарищеские матчи сборной Португалии. В текущем сезоне 26-летний Леау забил 10 голов в 24 матчах за «Милан».

Марадона-младший: «В Неаполе у нас был Бог, Мактоминей – это Иисус»
ФОТО. Ибрагимович возвращается. Его новая роль удивила всех
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан снова выиграет и окажет давление на Интер»
Серия A чемпионат Италии по футболу Рафаэл Леау Массимилиано Аллегри Милан Милан - Торино Лацио - Милан
Руслан Полищук Источник: Milan News
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Футбол | 25 марта 2026, 10:27 10
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере

За футболиста планируют предложить 350 миллионов евро

ЗАБАРНЫЙ: «Надо сыграть против Швеции с холодной головой»
Футбол | 25 марта 2026, 20:27 10
ЗАБАРНЫЙ: «Надо сыграть против Швеции с холодной головой»
ЗАБАРНЫЙ: «Надо сыграть против Швеции с холодной головой»

Защитник сборной принял участие в пресс-конференции перед важной игрой

Неймар бросит играть за Сантос, если получит вызов в сборную Бразилии
Футбол | 25.03.2026, 23:56
Неймар бросит играть за Сантос, если получит вызов в сборную Бразилии
Неймар бросит играть за Сантос, если получит вызов в сборную Бразилии
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Футбол | 25.03.2026, 13:56
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 25.03.2026, 15:26
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Популярные новости
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
24.03.2026, 21:02 12
Футбол
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 32
Футбол
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
24.03.2026, 11:48 1
Футбол
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 2
Бокс
