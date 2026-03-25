Рафаэл Леау одним символом отреагировал на данные о конфликте с Аллегри

Португальский футболист «Милана» Рафаэл Леау устроил истерику после замены во время матча с «Лацио» (0:1) 15 марта, а затем и вовсе не попал в состав на следующий поединок против «Торино» (3:2).

Официально причиной отсутствия нападающего была травма, но Gazzetta dello Sport сообщала о конфликте между форвардом и главным тренером Массимилиано Аллегри на тренировке за день до игры. По информации издания, Леау отказался выполнять поручение больше играть на команду и активнее действовать впереди. По этой причине он пропустил игру с туринцами.

Рафаэл Леау в соцсетях опубликовал символ красного креста, словно перечеркнул написанное журналистами. О травме игрока также говорит то, что он пропустит мартовские товарищеские матчи сборной Португалии. В текущем сезоне 26-летний Леау забил 10 голов в 24 матчах за «Милан».