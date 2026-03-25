ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА жестко оштрафовал Бенфику за беспорядки в матче с Реалом

Все началось с танца Винисиуса, а закончилось расистским скандалом и штрафами

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Джанлука Престианни

УЕФА принял решение по размеру штрафа для португальской «Бенфики» за поведение португальских болельщиков в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Орлам» придется выложить 40 тысяч евро за проявления расизма на трибунах, 25 тысяч за бросание предметов на поле и еще 8 тысяч – за использование лазерной указки. Также клуб получил условное (на один год) закрытие 500 мест на стадионе во время еврокубкового домашнего поединка.

17 февраля после гола в ворота «Бенфики» форвард соперника Винисиус Жуниор спровоцировал болельщиков лиссабонцев, танцуя у углового флага. На поле также стало горячо, и игру прервали на 10 минут, а полузащитник «Бенфики» Джалука Престианни был обвинен в проявлении расизма по отношению к автору гола.

Противостояния «Бенфики» и «Реала» в 2026 году также запомнились ярким голом вратаря «орлов» Анатолия Трубина, благодаря которому лиссабонцы победили со счетом 4:2 и вскочили на последнее проходное место этапа лиги Лиги чемпионов.

Руслан Полищук Источник: УЕФА
