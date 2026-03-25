Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 марта 2026, 21:51 | Обновлено 25 марта 2026, 22:07
Стало известно, сколько осталось билетов на матч Украина – Швеция

В сборной Украины надеются на аншлаг

Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс‑атташе сборной Украины Виталий Плецан надеется, что на матч плей‑офф квалификации ЧМ‑2026 со Швецией удастся собрать аншлаг.

«Хочу попросить вас задействовать свои соцсети, свои СМИ, ресурсы, чтобы пригласить болельщиков. У нас осталось чуть меньше 2 тысяч билетов на стадион.

Давайте завтра сделаем аншлаг. Надеюсь на вашу помощь», – сказал Плецан журналистам на предматчевой пресс‑конференции.

Матч Украина – Швеция пройдет в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия», который вмещает 25 534 зрителя. Начало игры запланировано на 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Сергей Ребров дал пресс‑конференцию перед матчем со Швецией.

По теме:
Сборная Франции продолжит играть по оригинальной схеме даже против Бразилии
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку накануне игры со Швецией
Известный игрок сборной Швеции сделал дерзкий прогноз на матч с Украиной
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу болельщики
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 25 марта 2026, 15:26 6
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция

Экс-наставник «сине-желтых» с оптимизмом смотрит на предстоящий полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026

Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 25 марта 2026, 00:16 0
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами

Каролина Мухова в двух сетах переиграла Викторию Мбоко в четвертьфинале тысячника

Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 25.03.2026, 21:22
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
У Барселоны в планах два топ-игрока. За них хотят почти 300 млн евро
Футбол | 25.03.2026, 19:50
У Барселоны в планах два топ-игрока. За них хотят почти 300 млн евро
У Барселоны в планах два топ-игрока. За них хотят почти 300 млн евро
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 25.03.2026, 00:26
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Популярные новости
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 32
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 69
Футбол
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 15
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 10
Футбол
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
24.03.2026, 20:25
Футбол
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 23
Футбол
