Стало известно, сколько осталось билетов на матч Украина – Швеция
В сборной Украины надеются на аншлаг
Пресс‑атташе сборной Украины Виталий Плецан надеется, что на матч плей‑офф квалификации ЧМ‑2026 со Швецией удастся собрать аншлаг.
«Хочу попросить вас задействовать свои соцсети, свои СМИ, ресурсы, чтобы пригласить болельщиков. У нас осталось чуть меньше 2 тысяч билетов на стадион.
Давайте завтра сделаем аншлаг. Надеюсь на вашу помощь», – сказал Плецан журналистам на предматчевой пресс‑конференции.
Матч Украина – Швеция пройдет в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия», который вмещает 25 534 зрителя. Начало игры запланировано на 26 марта в 21:45 по киевскому времени.
Ранее Сергей Ребров дал пресс‑конференцию перед матчем со Швецией.
