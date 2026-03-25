Стало известно, сколько осталось билетов на матч Украина – Швеция

Пресс‑атташе сборной Украины Виталий Плецан надеется, что на матч плей‑офф квалификации ЧМ‑2026 со Швецией удастся собрать аншлаг.

«Хочу попросить вас задействовать свои соцсети, свои СМИ, ресурсы, чтобы пригласить болельщиков. У нас осталось чуть меньше 2 тысяч билетов на стадион.

Давайте завтра сделаем аншлаг. Надеюсь на вашу помощь», – сказал Плецан журналистам на предматчевой пресс‑конференции.