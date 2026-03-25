Дженнаро ГАТТУЗО: «Сборная Италии тренировала пенальти»

Перед матчем плей-офф квалификации чемпионата мира со сборной Северной Ирландии главный тренер итальянской команды Дженнаро Гаттузо не стал отрицать, что его футболисты на занятиях бьют пенальти.

– Мы их тренировали вчера, каждый выполнил по три удара с 11-метровой отметки. Мы знаем, что есть такой шанс, поэтому мы готовились к серии пенальти, – заявил Гаттузо.

Что касается штатного пенальтиста, то, по словам тренера, им будет Матео Ретеги.

Сборная Италии побеждала в последних сериях 11-метровых ударов на крупных турнирах. В решающих матчах Евро-2020 именно так она одолела Испанию и Англию. «Скуадра адзурра» в четверг примет сборную Северной Ирландии. Ее следующим соперником может стать Уэльс или Босния и Герцеговина.