Гаттузо перед матчем Италии сообщил, что нужно игрокам сборной
Тренер сборной Италии подчеркнул, что важно сохранять спокойствие перед матчем
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо подчеркнул, что футболистам важно сохранять спокойствие перед матчем с Северной Ирландией.
Итальянская команда 26 марта встретится со сборной Северной Ирландии в стыковом поединке ЧМ-2026.
«Нам необходимо сохранять хладнокровие. Вспомню матч против Норвегии на «Сан-Сиро». Первый тайм мы провели хорошо, но при первых сложных моментах расслабились.
Нужно избегать таких ситуаций, и я работаю над этим последние месяцы. В играх могут возникать неприятности, важно уметь идти дальше и не зацикливаться на прошлом.
Спокойствие – ключ. Я не могу до четверга перегружать их постоянными сообщениями или устраивать по 10 видеоконференций в день. Нужно подойти к игре с ясным пониманием своих задач.
У нас есть игроки, которые выигрывали трофеи, чемпионаты, доходили до финалов Лиги чемпионов и завоевывали титул чемпиона Европы», – заявил Гаттузо на пресс-конференции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
