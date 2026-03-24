  4. Гаттузо перед матчем Италии сообщил, что нужно игрокам сборной
24 марта 2026, 03:42 |
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо подчеркнул, что футболистам важно сохранять спокойствие перед матчем с Северной Ирландией.

Итальянская команда 26 марта встретится со сборной Северной Ирландии в стыковом поединке ЧМ-2026.

«Нам необходимо сохранять хладнокровие. Вспомню матч против Норвегии на «Сан-Сиро». Первый тайм мы провели хорошо, но при первых сложных моментах расслабились.

Нужно избегать таких ситуаций, и я работаю над этим последние месяцы. В играх могут возникать неприятности, важно уметь идти дальше и не зацикливаться на прошлом.

Спокойствие – ключ. Я не могу до четверга перегружать их постоянными сообщениями или устраивать по 10 видеоконференций в день. Нужно подойти к игре с ясным пониманием своих задач.

У нас есть игроки, которые выигрывали трофеи, чемпионаты, доходили до финалов Лиги чемпионов и завоевывали титул чемпиона Европы», – заявил Гаттузо на пресс-конференции.

По теме:
Звезда Полесья – о новичке сборной: «Между собой называем его лошадкой»
МИХАЛИК: «Жаль, что соперникам не удастся выставить оптимальные составы»
Вингер сборной Швеции: «Это был очень приятный момент»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Футбол | 23 марта 2026, 07:42 0
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято

«Лион» выкупит украинца у «Олимпиакоса»

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ обратился к УАФ и требует наказать арбитра
Футбол | 23 марта 2026, 21:23 33
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ обратился к УАФ и требует наказать арбитра
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ обратился к УАФ и требует наказать арбитра

Металлист 1925 присоединился к Полесью

Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Футбол | 23.03.2026, 07:31
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Неожиданно: Энцо Фернандес открыто высказался о Реале и своем будущем
Футбол | 24.03.2026, 01:26
Неожиданно: Энцо Фернандес открыто высказался о Реале и своем будущем
Неожиданно: Энцо Фернандес открыто высказался о Реале и своем будущем
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Футбол | 23.03.2026, 19:49
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Популярные новости
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
22.03.2026, 23:58 16
Футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 13
Футбол
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 15
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
22.03.2026, 21:19 35
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 2
Футбол
