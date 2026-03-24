Гаттузо перед матчем Италии сообщил, что нужно игрокам сборной

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо подчеркнул, что футболистам важно сохранять спокойствие перед матчем с Северной Ирландией.

Итальянская команда 26 марта встретится со сборной Северной Ирландии в стыковом поединке ЧМ-2026.

«Нам необходимо сохранять хладнокровие. Вспомню матч против Норвегии на «Сан-Сиро». Первый тайм мы провели хорошо, но при первых сложных моментах расслабились.

Нужно избегать таких ситуаций, и я работаю над этим последние месяцы. В играх могут возникать неприятности, важно уметь идти дальше и не зацикливаться на прошлом.

Спокойствие – ключ. Я не могу до четверга перегружать их постоянными сообщениями или устраивать по 10 видеоконференций в день. Нужно подойти к игре с ясным пониманием своих задач.

У нас есть игроки, которые выигрывали трофеи, чемпионаты, доходили до финалов Лиги чемпионов и завоевывали титул чемпиона Европы», – заявил Гаттузо на пресс-конференции.