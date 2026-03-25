«Абсурд!» Шведская журналистка испугалась, а Шевченко ухом не повел

Накануне матча квалификации чемпионата мира Украина – Швеция скандинавская журналистка TV4 Фрида Нордстранд отправилась в Киев, чтобы взять интервью у главы УАФ Андрея Шевченко. Во время беседы прозвучал сигнал воздушной тревоги.

«Я подумала: «Боже, неужели мы действительно будем продолжать?». Интервью продолжилось – без каких–либо действий со стороны Шевченко. Было абсурдно, но он просто взглянул на своих пресс–секретарей, которые быстро проверили приложение, которое есть у всех, где отмечают, что опасность немного в стороне и сейчас тихо», – призналась Фрида Нордстранд.

Журналистка добавила: «Понятно, что у меня определенно было ощущение стресса. Но потом у меня появилось время подумать, что если тебе нужно куда–то ехать, то, может быть, это к Шевченко. Чувствовала себя в безопасности».

Сборные Украины и Швеции сыграют в Валенсии в четверг. После этого победитель матча сразится с поляками или албанцами за выход на чемпионат мира.