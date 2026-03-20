Шевченко взял слово после презентации новой формы сборной Украины

Глава УАФ Андрей Шевченко оценил новую форму национальной сборной Украины, объяснив, почему она выглядит именно так.

«Сражаясь за право поучаствовать в финальной части чемпионата мира 2026 года, мы представляем современную сборную современной Украины. Хорошо, что новый выездной комплект сочетает этот образ с символами, которые для нашей страны имеют особый вес, и напоминают, кто мы», – сказал Шевченко.

В первом раунде плей-офф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.