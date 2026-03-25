Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия выступила с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана
Украина. Премьер лига
25 марта 2026, 18:48 | Обновлено 25 марта 2026, 18:53
Александрия выступила с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана

В клубе выразили свое видение скандальной ситуации

ФК Александрия.

ФК Александрия выступила с официальным заявлением после требований Полесья к главе УАФ Андрею Шевченко, которые хотят пожизненной дисквалификации Дениса Шурмана.

«ФК «Александрия» внимательно следит за дискуссиями о качестве судейства в украинском футболе и разделяет стремление сообщества к усовершенствованию этой системы. Должны признать, что мы не вполне удовлетворены текущей ситуацией в арбитраже, поскольку в течение сезона наш клуб также сталкивался с неоднозначными решениями рефери, которые повлияли на ход отдельных матчей.

В то же время, мы убеждены, что путь к улучшению лежит не через эмоциональные выпады, а через конструктивные реформы. ФК «Александрия» неизменно выступает за последовательное, прозрачное и честное развитие судейского корпуса, основанного на единых стандартах и ​​профессиональной подготовке.

​Наше видение основывается на следующих принципах:

Приоритет регламента: Вопросы регуляции и оценки работы арбитров должны заниматься исключительно соответствующими футбольными органами. Любые решения должны быть приняты в соответствии с действующими нормами и уставами, а не под давлением субъективного восприятия ситуации.

Институциональная ответственность: Клубы не должны брать на себя роль контролеров или карательных структур. Определение квалификации судей или анализ их действий – это сфера компетенции профильных институтов УАФ.

Объективность над эмоциями: Важно, чтобы реакция на прецеденты была взвешенной и процедурной. Мы считаем недопустимым, когда оценка работы арбитров зависит от настроения или эмоционального фона участников соревнований в конкретный момент», – говорится в сообщении.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
sania
Дивно. Як це в заголовку не написали "доєдналась" чи "підтримала"..
