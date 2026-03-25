Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ

Президент Ингульца Александр Поворознюк отреагировал на обращение житомирского Полесья к главе УАФ Андрею Шевченко, заговорив к братьям Суркисам.

«Хотел сегодня обратиться к футбольному сообществу. Хотел с такой просьбой, чтобы мы все поддержали футбольный клуб «Полесье». Потому что произвол, который творился в 19-м туре в игре с киевским «Динамо» — это просто ужас. Знаете, я могу понять арбитра в поле. Он там под своими впечатлениями: то ему женщина не дала, то бес попутал. Это все возможно. Но на ВАР человек, который должен исправлять все эти ошибки, так просто тупо и нагло их проигнорировал.

А на детекторе, я вам скажу, все успокоительные напились, и у них все красиво, все хорошо, герои Украины будут. Это все, знаете. Поэтому я просил бы поддержать футбольный клуб «Полесье» с их заявлением. И очень досадно, что до сих пор нет реакции футбольного клуба «Динамо» Киев. Суркисы, вы вкладываете миллионы долларов в футбол. Буткевич вкладывает не меньше. Но почему нет этой реакции?

Почему нет понимания, что этот матч нужно переиграть? Потому что это была игра за шесть очков, не за три. И вы знаете, что это еврокубки. А вдруг этих очков не хватит «Полесью» для еврокубков? Это несправедливо, это нечестно. Мы сейчас боремся за справедливый футбол, а где он? Мы вкладываем миллионы, мы строим стадионы, а какой-то придурок в черном вышел и поставил крест на всем.

Где справедливость? Поэтому я прошу все футбольное сообщество отреагировать на все это. И действительно сделать так, как предлагает Буткевич, футбольный клуб «Полесье». Потому что, поверьте, скоро все эти эмоции выйдут на такую ​​позицию, когда они еще раз так «прибьют» «Полесье», и Усик выйдет и вообразит, что он будет в ринге и прикажет того арбитра, что у него челюсти поскачут на сковородку. Вот тогда будет результат. Вы этого хотите?

Вы заставляете просто, чтобы с вами так говорили и так поступали. Потому я вам предлагаю сделать выводы и Шурмана действительно устранить пожизненно. Это будет пример всем, что играть в деньгами не стоит. Потому что это ваша карьера, ваше будущее. И завтра вашим детям будут в спину плевать, что их отец так делает и так поступает. Это не ошибка, это пристрастность. И это мое мнение, я на нем остаюсь. Прошу поддержать», – сказал Поворознюк.