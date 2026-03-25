Исследование показывает высокий интерес к ставкам перед ЧМ-2026
Бразильские пользователи готовятся активно следить за турниром
Исследование Kantar показывает высокий интерес к Чемпионату мира по футболу 2026 в Бразилии и значительный потенциал для рынка ставок. По данным опроса, 77% респондентов планируют следить за турниром, а 37% – делать ставки.
Наиболее популярными остаются ставки на исход матчей, а также тотал голов и победителя турнира. Это подчеркивает важность удобных интерфейсов и разнообразия рынков, особенно для ставок в режиме реального времени.
Эксперты отмечают, что успех операторов будет зависеть от качества пользовательского опыта, скорости работы платформ и интеграции контента. Чемпионат мира 2026 может стать ключевым драйвером роста регулируемого рынка ставок в Бразилии.
