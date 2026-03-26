Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины столкнулась с неудачей перед матчем со Швецией
Чемпионат мира
26 марта 2026, 20:34
Сборная Украины столкнулась с неудачей перед матчем со Швецией

Изменения коснулись игровой формы

УАФ

Накануне полуфинала плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 между Украиной и Швецией возникла неожиданная ситуация с выбором формы. Обе сборные планировали сыграть в синем комплекте, однако преимущество получили скандинавы.

Матч состоится в Валенсии, где номинальными хозяевами являются украинцы, которые также хотели презентовать новую выездную форму. Впрочем, по итогам согласований именно шведская команда выйдет на поле в синем.

По информации представителей сборной Швеции, это решение уже официально утверждено в УЕФА. Вероятно, на выбор повлиял и тот факт, что обе команды имеют одного технического партнера – Adidas.

Дмитрий Олийченко Источник: Fotbollskanalen
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем