Сборная Украины столкнулась с неудачей перед матчем со Швецией
Изменения коснулись игровой формы
Накануне полуфинала плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 между Украиной и Швецией возникла неожиданная ситуация с выбором формы. Обе сборные планировали сыграть в синем комплекте, однако преимущество получили скандинавы.
Матч состоится в Валенсии, где номинальными хозяевами являются украинцы, которые также хотели презентовать новую выездную форму. Впрочем, по итогам согласований именно шведская команда выйдет на поле в синем.
По информации представителей сборной Швеции, это решение уже официально утверждено в УЕФА. Вероятно, на выбор повлиял и тот факт, что обе команды имеют одного технического партнера – Adidas.
