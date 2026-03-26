Сборная Украины столкнулась с неудачей перед матчем со Швецией

Накануне полуфинала плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 между Украиной и Швецией возникла неожиданная ситуация с выбором формы. Обе сборные планировали сыграть в синем комплекте, однако преимущество получили скандинавы.

Матч состоится в Валенсии, где номинальными хозяевами являются украинцы, которые также хотели презентовать новую выездную форму. Впрочем, по итогам согласований именно шведская команда выйдет на поле в синем.

По информации представителей сборной Швеции, это решение уже официально утверждено в УЕФА. Вероятно, на выбор повлиял и тот факт, что обе команды имеют одного технического партнера – Adidas.