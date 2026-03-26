Тренер сборной Швеции назвал главную силу Украины
Поттер выделил командную игру
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер назвал главное преимущество сборной Украины перед матчем с Швецией.
– Кого вы считаете лидерами сборной Украины и самыми опасными футболистами?
– Я не сторонник того, чтобы выделять кого-то лично. Как я уже отмечал, ключевая черта сборной Украины – это их командное взаимодействие. У них достаточно мастеров и, на мой взгляд, главный тренер очень хорошо организовал командную игру.
Мы готовимся к противостоянию с сильным соперником, который обладает немалым тактическим арсеналом и качественным составом футболистов.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бельгиец активно развивается в сфере бизнеса
Ситуация с вратарем Реала вызвала резонанс