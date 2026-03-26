Хавбек сборной Украины: «Рад, что выхожу в старте в АПЛ. Забил первый гол»

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк доволен тем, как складывается для него сезон в Англии.

Молодой игрок в январе оформил свой первый мяч в АПЛ.

«Я рад, что выхожу в старте в матчах АПЛ. Забил первый гол, сделал несколько результативных передач. Нужно продолжать работать, чтобы прогрессировать».

«Позиция на поле? Я считаю, что мне лучшего всего удается играть на позиции шестого или восьмого номера», – сказал Ярмолюк.

Игрок в нынешнем сезоне провел 36 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.