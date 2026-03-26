Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек сборной Украины: «Рад, что выхожу в старте в АПЛ. Забил первый гол»
Англия
26 марта 2026, 15:52 | Обновлено 26 марта 2026, 16:07
574
0

Хавбек сборной Украины: «Рад, что выхожу в старте в АПЛ. Забил первый гол»

Ярмолюк доволен тем, как складывается сезон

26 марта 2026, 15:52 | Обновлено 26 марта 2026, 16:07
574
0
Хавбек сборной Украины: «Рад, что выхожу в старте в АПЛ. Забил первый гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк доволен тем, как складывается для него сезон в Англии.

Молодой игрок в январе оформил свой первый мяч в АПЛ.

«Я рад, что выхожу в старте в матчах АПЛ. Забил первый гол, сделал несколько результативных передач. Нужно продолжать работать, чтобы прогрессировать».

«Позиция на поле? Я считаю, что мне лучшего всего удается играть на позиции шестого или восьмого номера», – сказал Ярмолюк.

Игрок в нынешнем сезоне провел 36 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Егор Ярмолюк Брентфорд Английская Премьер-лига сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Брентфорд
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем