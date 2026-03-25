Каррик лидирует среди коучей АПЛ по среднему количеству очков за игру
Вспомним всех руководителей клубов Премьер-лиги, как провели по меньшей мере 3 матча в сезоне
Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик лидирует в этом сезоне АПЛ по среднему количеству набранных очков за игру среди всех тренеров клубов чемпионата (проведших не менее 3 матчей).
В активе англичанина 2,30 очка в среднем за матч. Правда, Каррик провел во главе МЮ всего 10 матчей.
На втором месте в данном рейтинге находится испанский тренер «Арсенала» Микель Артета, который в 31 матче набирал в среднем 2,26 очка за игру.
Третье место занимает другой испанец, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола (2,03).
Среднее количество набранных очков за игру каждым тренером в АПЛ в сезоне 2025/26 (не менее 3 матчей):
- 2,30 – Майкл Каррик («Манчестер Юнайтед»), 10 матчей
- 2,26 – Микель Артета («Арсенал»), 31 матч
- 2,03 – Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), 30 матчей
- 1,74 – Унаи Эмери (Астон Вилла), 31 матч
- 1,70 – Лиам Россеньор (Челси), 10 матчей
- 1,58 – Арне Слот (Ливерпуль), 31 матч
- 1,58 – Энцо Мареска (Челси), 19 матчей
- 1,55 – Рубен Аморим (Манчестер Юнайтед), 20 матчей
- 1,48 – Кит Эндрюс (Брентфорд), 31 матч
- 1,48 – Дэвид Мойес (Эвертон), 31 матч
- 1,42 – Марку Сильва (Фулхэм), 31 матч
- 1,39 – Фабиан Хюрцелер (Брайтон), 31 матч
- 1,39 – Режис Ле Бри (Сандерленд), 31 матч
- 1,35 – Эдди Гау (Ньюкасл Юнайтед), 31 матч
- 1,35 – Андони Ираола (Борнмут), 31 матч
- 1,30 – Оливер Гласнер (Кристал Пэлас), 30 матчей
- 1,22 – Шон Дайч (Ноттингем Форест), 18 матчей
- 1,12 – Томас Франк (Тоттенхэм Хотспур), 26 матчей
- 1,06 – Даниэль Фарке (Лидс Юнайтед), 31 матч
- 1,03 – Нуну Эспириту Санту (Ноттингем Форест, Вест Хэм Юнайтед), 29 матчей
- 0,75 – Роб Эдвардс (Вулверхэмптон), 20 матчей
- 0,65 – Скотт Паркер (Бернли), 31 матч
- 0,60 – Грэм Поттер (Вест Хэм Юнайтед), 5 матчей
- 0,47 – Витор Перейра (Вулверхэмптон, Ноттингем Форест), 15 матчей
- 0,20 – Игорь Тудор (Тоттенхэм Хотспур), 5 матчей
- 0,20 – Анге Постекоглу (Ноттингем Форест), 5 матчей
