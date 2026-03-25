Каррик лидирует среди коучей АПЛ по среднему количеству очков за игру

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик лидирует в этом сезоне АПЛ по среднему количеству набранных очков за игру среди всех тренеров клубов чемпионата (проведших не менее 3 матчей).

В активе англичанина 2,30 очка в среднем за матч. Правда, Каррик провел во главе МЮ всего 10 матчей.

На втором месте в данном рейтинге находится испанский тренер «Арсенала» Микель Артета, который в 31 матче набирал в среднем 2,26 очка за игру.

Третье место занимает другой испанец, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола (2,03).

Среднее количество набранных очков за игру каждым тренером в АПЛ в сезоне 2025/26 (не менее 3 матчей):