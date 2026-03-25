Рекорд Салаха. На какой отметке остановится?
Упомянем топ-5 игроков с наибольшим количеством рез. действий в АПЛ в составе одной команды
Одним из рекордов египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в АПЛ стало наибольшее количество результативных действий в истории лиги в составе одной команды.
Египтянин совершил 281 результативное действие за «красных» в Премьер-лиге: 189 голов и 92 голевые передачи.
Салах по этому показателю сумел превзойти достижение Уэйна Руни в «Манчестер Юнайтед» (276).
Остается только вопрос, какое окончательное количество результативных действий будет у форварда «Ливерпуля» по окончании сезона и его выступлений за клуб.
Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ в составе одной команды:
- 281 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 189 голов, 92 ассиста
- 276 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед), 183 гола, 93 ассиста
- 271 – Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед), 109 голов, 162 голевые передачи
- 259 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), 213 голов, 46 голевых передач
- 249 – Тьерри Анри (Арсенал), 175 голов, 74 голевые передачи
Mohamed Salah has 281 Premier League goal involvements for Liverpool (189 goals, 92 assists), the most of any player in the competition for a single club.#LFC pic.twitter.com/Pdg2c2dNB2— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 24, 2026
Степанов летом может переехать в Мадрид
Балакин и Шурман не получали никакой выгоды