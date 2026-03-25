Рекорд Салаха. На какой отметке остановится?

Одним из рекордов египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в АПЛ стало наибольшее количество результативных действий в истории лиги в составе одной команды.

Египтянин совершил 281 результативное действие за «красных» в Премьер-лиге: 189 голов и 92 голевые передачи.

Салах по этому показателю сумел превзойти достижение Уэйна Руни в «Манчестер Юнайтед» (276).

Остается только вопрос, какое окончательное количество результативных действий будет у форварда «Ливерпуля» по окончании сезона и его выступлений за клуб.

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ в составе одной команды:

281 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 189 голов, 92 ассиста

276 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед), 183 гола, 93 ассиста

271 – Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед), 109 голов, 162 голевые передачи

259 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), 213 голов, 46 голевых передач

249 – Тьерри Анри (Арсенал), 175 голов, 74 голевые передачи