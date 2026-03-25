От Университати до Локомотива: 7 памятных матчей Василия Раца

25 марта отмечает 65-летие легендарный Василий Рац. Левый полузащитник звездного киевского «Динамо» 1980-х, он внес немалый вклад в победы команды Лобановского того периода. По случаю знаменательной даты хочу вспомнить, по моему мнению, самые яркие матчи Василия, в которых его голы посодействовали победам динамовцев, а иногда и завоеванию почетных трофеев.

«Страдают Прудников и Батс…», – продолжить дальше это двустишие для любителей нашего футбола 1980-х, думаю, не составит проблемы. Страдания известных голкиперов обусловлены появлением на поле Василия Раца, который в пределах одного календарного года заставил и одного, и другого дважды вынимать мяч из сетки своих ворот.

Весомая тактическая единица в построении Лобановского, Рац вместе с Анатолием Демьяненко создавали крепкий левофланговый дуэт, противостоять которому в то время было весьма сложно даже самым звездным оппонентам. Рац – универсал, отличавшийся высокой работоспособностью, тактической грамотностью, чрезвычайной эффективностью в прессинге. Отмечу его двуногость и, несмотря на не самый высокий рост, умение играть головой. Имел незаурядный ассистентский талант и в то же время мог и сам завершить атакующие усилия партнеров по команде. Цепок, неуступчив, хорошо играл в отборе, не гнушался отрабатывать на оборону. Нередко случались на поле такие ситуации, когда Рац, возвращаясь на свою половину поля после динамовской атаки, попутно отбирал мяч у соперников и начинал контратакующее действие.

Рац был и полноправным участником знаменитого веера во время финала Кубка кубков-86 в матче против «Атлетико», закончившегося вторым голом в ворота мадридцев. Словом, левый полузащитник – важная деталь того общекомандного механизма, добросовестный труд которого обусловил, в конце концов, выигрыш евротрофея. А Валерий Лобановский особо отмечал у Василия профессиональный образ мышления и безграничную преданность футболу. Рац – это Колотов с более узким игровым диапазоном, как говорил Валерий Васильевич. Может, и так, но это утверждение мэтра, видимо, не столь негативно по отношению к Рацу, сколь положительно по отношению к многолетнему капитану «Динамо». И уже факт такого сравнения, думаю, также является свидетельством роли Раца во второй команде-звезде Лобановского в середине 1980-х.

Ну что же, достаем из закоулков памяти самые важные матчи, в которых Рац отметился результативными действиями. Общая черта этих игр – незаурядная их значимость: если не финал Кубка, то противостояние за золото чемпионата, да и еврокубковые поединки здесь представлены весьма широко.

1. 06.11.1985. Кубок кубков. 1/8 финала. «Динамо» (Киев) – «Университатя» – 3:0. Рац, 5 (1:0)

Атака с участием Игоря Беланова и Александра Заварова, сначала тяготевшая к правому флангу, внезапно из-за поперечной передачи Александра изменила направление угрозы. На левом фланге пас Заварова замкнул Василий Рац, направив мяч под перекладину уже пустых ворот. Начало блицкригу румынского клуба было положено.

2. 05.03.1986. Кубок кубков. ¼ финала. «Рапид» (Вена) – «Динамо» (Киев) – 1:4. Рац, 68 (0:3)

В той игре Рац сперва отличился двумя ассистами на Игоря Беланова: сначала во время стремительной контратаки, а в дальнейшем навесив на форварда со штрафного. А вскоре Рац и собственными усилиями превратил счет в крупный, фактически сняв вопрос о победителе по итогам двух матчей. Неуверенная игра вратаря венцев Михаэля Консела на выходе привела к тому, что 6-й номер «Динамо» получил возможность точно и неотразимо пробить с дальней дистанции. Такой возможностью он воспользовался максимально эффективно, с левой поразив ворота. Путь в полуфинал еврокубка после результативного выезда в столицу Австрии был открыт.

3. 29.11.1986. Чемпионат СССР. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Киев) – 1:1. Рац, 78 (1:1)

В московском манеже НСК «Олимпийский» местная команда стремилась во что бы то ни стало победить, ведь в таком случае подопечные Эдуарда Малофеева обеспечивали себе чемпионский титул. И хозяева поля повели в счете в самом дебюте матча. Однако стремительная атака киевлян и в частности комбинация Яковенко – Евтушенко – Рац закончилась точным ударом Василия Карловича головой в высоком прыжке. Счет сравнялся, и мечты москвичей о досрочном чемпионстве были разбиты. Припоминаю, тогда после игры отвечал на кучу телефонных звонков с поздравлениями в связи с результатом матча. Решение судьбы чемпионства было перенесено в Киев.

4. 07.12.1986. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) – «Динамо» (Москва) – 2:1. Рац, 15 (1:0)

И в Киеве гол Василия Раца (сполна воспользовался несогласованными действиями защитников московского клуба и, поймав тех на ошибках, отправил мяч в сетку ворот) был важнейшим. Он фактически предопределил ход дальнейшей борьбы, ведь теперь гостей счет не устраивал (а им хватало ничьей для чемпионства), и они должны были идти вперед, обнажая тылы для стремительных контратак киевлян. В конце концов, в той игре московская команда забила на гол меньше, и чемпионство не изменило своей киевской прописки.

Один из друзей нашей семьи в тот вечер ехал в командировку из Киева в советскую столицу. И, зайдя в купе в своем поезде, обнаружил там Владимира Маслаченко, возвращавшегося в Белокаменную после комментирования чемпионского матча в Киеве. Киевлянин достал бутылку водки, и под нее и хорошую закуску пошел неторопливый разговор с Маслаченко, который, несмотря на не очень хорошее настроение из-за поражения московского клуба, все же пытался не выказывать своего расстройства (не «Спартак» же, в конце концов, уступил в тот день) и рассказал немало интересных футбольных вещей. Ими в свою очередь наш друг впоследствии охотно поделился с нами.

5. 14.06.1987. Финал Кубка СССР. «Динамо» (Киев) – «Динамо» (Минск) – 3:3, по пенальти 4:2. Рац, 45 (1:1)

И в том знаменитом «всем финалам – финале» Василий Карлович отметился голом. Снова, как и в матче против «Университати», Рац оказался на левой штанге и замкнул точным ударом левой едва ли не ювелирную передачу Заварова. Счет тогда сравнялся, однако событий в том матче еще было очень много. И для киевлян в итоге все завершилось победно!

6. 12.09.1989. Кубок УЕФА. 1/32 финала. «Динамо» (Киев) – МТК – 4:0. Рац, 23 (2:0). Рац, 33 (3:0)

Дубль Раца в той игре – результат быстрых контратак «Динамо». В них стремительный полузащитник сыграл решающую роль. Второй гол, к слову, чем-то напомнил мячи, проведенные в ворота «Университати» и минского «Динамо». Видимо, особое вдохновение этническому венгру добавляло то, что в той игре динамовцам противостояла именно команда из Венгрии. И еще один небольшой, но красноречивый штрих. После финального свистка мой сосед по сектору (места по абонементам были рядом) произнес такую ​​фразу: «Счет хороший, а игра – ни к черту!». Оцените уровень требовательности тогдашней киевской торсиды.

7. 02.05.1990. Финал Кубка СССР. «Динамо» (Киев) – «Локомотив» (Москва) – 6:1. Рац, 30 (2:0)

В том матче была одержана самая большая победа в истории финалов Кубка СССР: команда Валерия Лобановского просто поиздевалась над командой Юрия Семина. Главным героем матча стал Олег Саленко, на счету которого хет-трик, гол-красавец провел Геннадий Литовченко, а Василий Рац внес свой вклад в тот триумф, забив головой (в который раз!) после углового в исполнении Анатолия Демьяненко. Левофланговая динамовская связка – в действии! Если учитывать окончательный счет матча, то именно гол Василия Карловича стал победным.

***

В карьере трудолюбивого уроженца Закарпатья было и немало других незаурядных матчей, исполненных голевых достижений. О том, что от него пострадал голкипер сборной Франции Жоэль Батс, я уже вспоминал. Пришлось вынимать мяч из сетки своих ворот после победного гола Раца и киперу нидерландской сборной Хансу ван Брекелену. Да и прославленный голкипер тбилисского «Динамо» Отар Габелия может понять коллег, ведь в сезоне-85 пропускал после удара Раца головой, а также в той же игре не смог взять намертво мяч после мощного выстрела Василия Карловича, а Заваров был первым на добивании. Словом, клуб голкиперов, которым доставлял неприятности левый полузащитник киевского «Динамо» 1980-х, состоит из весьма уважаемых лиц. А мы бережно храним эти факты в своей памяти. Многая лета славному динамовцу!

Алексей РЫЖКОВ