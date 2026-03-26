Мирон Маркевич выбрал лидера сборной Украины перед матчем со Швецией

Сегодня, 26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против команды Швеции. К этому поединку «сине-желтые» подходят с большими кадровыми потерями. Тем не менее, авторитетный наставник Мирон Маркевич уверен, что в команде Сергея Реброва достаточно футболистов, которые могут взвалить на себя ношу лидера, о чем специалист рассказал в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.

– Илья Забарный, Виталий Миколенко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Иван Калюжный, Егор Ярмолюк, – сказал Маркевич. – Я назвал уже больше половины команды. Это опытные и сильные исполнители. Тот же Алексей Гуцуляк, который в «Полесье» сейчас лидер. Когда, как не в такой ситуации показать себя с наилучшей стороны. А если все будут лидерами, то победа никуда от нас не денется.

Напомним, что триумфатор противостояния Украина – Швеция в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира встретится с победителем матча Польша – Албания.