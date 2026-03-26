  4. Мирон Маркевич выбрал лидера сборной Украины перед матчем со Швецией
26 марта 2026, 10:01 |
1254
1

Мирон Маркевич выбрал лидера сборной Украины перед матчем со Швецией

Авторитетный наставник уверен, что у «сине-желтых» достаточно таких исполнителей

26 марта 2026, 10:01 |
1254
Мирон Маркевич выбрал лидера сборной Украины перед матчем со Швецией
УАФ. Мирон Маркевич

Сегодня, 26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против команды Швеции. К этому поединку «сине-желтые» подходят с большими кадровыми потерями. Тем не менее, авторитетный наставник Мирон Маркевич уверен, что в команде Сергея Реброва достаточно футболистов, которые могут взвалить на себя ношу лидера, о чем специалист рассказал в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.

– Илья Забарный, Виталий Миколенко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Иван Калюжный, Егор Ярмолюк, – сказал Маркевич. – Я назвал уже больше половины команды. Это опытные и сильные исполнители. Тот же Алексей Гуцуляк, который в «Полесье» сейчас лидер. Когда, как не в такой ситуации показать себя с наилучшей стороны. А если все будут лидерами, то победа никуда от нас не денется.

Напомним, что триумфатор противостояния Украина – Швеция в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира встретится с победителем матча Польша – Албания.

Менеджер сборной Швеции: «Потом мы поняли, что Украина передумала»
Грицай назвал свой стартовый состав сборной Украины на матч с Швецией
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Потеря Исака и Кулушевски? Это не Месси с Роналду»
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
Футбол | 25 марта 2026, 10:20 26
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины

Вратарь мадридского «Реала» не имел регулярной практики на момент формирования заявки

ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ
Футбол | 26 марта 2026, 08:51 0
ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ
ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ

Первая громкая победа в карьере и большие амбиции впереди

У Барселоны в планах два топ-игрока. За них хотят почти 300 млн евро
Футбол | 26.03.2026, 03:01
У Барселоны в планах два топ-игрока. За них хотят почти 300 млн евро
У Барселоны в планах два топ-игрока. За них хотят почти 300 млн евро
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 25.03.2026, 16:48
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Футбол | 25.03.2026, 13:56
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Комментарии 1
Artem_Ponomar
головне щоб ці всі лідери показали це на полі
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
24.03.2026, 19:26 3
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 11
Футбол
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 2
Бокс
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 16
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 45
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 4
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
