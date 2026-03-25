  Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Завтра, 26 марта в Валенсии сборной Украины номинально на своем поле сыграет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Швеции. Своими ожиданиями и прогнозом на этот поединок поделился авторитетный отечественный наставник Мирон Маркевич.

– Ничего другого, кроме выигрыша сборной Украины не хочется ожидать, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Все реально. Даже, несмотря на серьезные кадровые проблемы болельщики «сине-желтых» вправе рассчитывать на положительный результат.

То, что игра будет непростой, в этом я не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в победу команды Сергея Реброва. Счет? Думаю, мы выиграем в один мяч, а 1:0 или 2:1, это уже не столь важно.

Напомним, что триумфатор противостояния Украина – Швеция в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира встретится с победителем матча Польша – Албания.

По теме:
Легенда Шахтера выступил с заявлением по поводу Ярмоленко и Реброва
Культовый украинский голкипер сравнил Лунина и Трубина: «Чем он хуже?»
Экс-игрок сборной считает, что Пономаренко может выйти в старте со Швецией
Сергей Демьянчук
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Футбол | 25 марта 2026, 13:07 1
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19

Сине-желтая сборная минимально переиграла Северную Ирландию

Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Бокс | 24 марта 2026, 19:03 2
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»

Боксер – о начале войны

Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Футбол | 25.03.2026, 03:45
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 25.03.2026, 08:51
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб
Футбол | 25.03.2026, 07:37
Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб
Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб
Burevestnik
всі ці прогнози до звізди...
Механік
Тільки Маркевич дав прогноз ? Чи решта не цікаві ?
Популярные новости
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 1
Бокс
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 19
Футбол
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 3
Теннис
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 14
Футбол
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 18
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
Бокс
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
Футбол
