Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция

Завтра, 26 марта в Валенсии сборной Украины номинально на своем поле сыграет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Швеции. Своими ожиданиями и прогнозом на этот поединок поделился авторитетный отечественный наставник Мирон Маркевич.

– Ничего другого, кроме выигрыша сборной Украины не хочется ожидать, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Все реально. Даже, несмотря на серьезные кадровые проблемы болельщики «сине-желтых» вправе рассчитывать на положительный результат.

То, что игра будет непростой, в этом я не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в победу команды Сергея Реброва. Счет? Думаю, мы выиграем в один мяч, а 1:0 или 2:1, это уже не столь важно.

Напомним, что триумфатор противостояния Украина – Швеция в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира встретится с победителем матча Польша – Албания.