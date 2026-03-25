  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги поддержал Полесье и Геннадия Буткевича
Представитель Первой лиги Украины – футбольный клуб ЮКСА из Тарасовки – опубликовал официальное заявление и поддержал обращение житомирского «Полесья» относительно проблем в отечественном футболе:

«Футбольный клуб ЮКСА ознакомился с заявлением президента ФК «Полесье» Геннадия Буткевича и поддерживает позицию относительно необходимости стратегических изменений и всестороннего реформирования судейского корпуса в украинском футболе.

Мы убеждены, что прогресс украинского футбола невозможен без справедливого, беспристрастного и открытого арбитража.

Качество судейства должно постоянно повышаться и соответствовать уровню конкуренции в чемпионате Украины, способствуя развитию игры и обеспечивая равные условия для всех участников.

Регулярные ошибки арбитров, влияющие на результаты матчей, подрывают доверие к судейству со стороны клубов, игроков и болельщиков.

Несмотря на сложные условия военного времени, украинские клубы продолжают вкладывать значительные ресурсы в развитие инфраструктуры, детско-юношеского футбола и поддержку профессиональных команд.

Именно поэтому футбольное сообщество имеет право рассчитывать на эффективную систему судейства, основанную на принципах объективности, ответственности и профессионализма.

ФК ЮКСА всегда публично выражает принципы честной и равной игры и всесторонне поддерживает изменения для укрепления авторитета украинского футбола и восстановления доверия к судейскому корпусу», – сообщил клуб Первой лиги.

