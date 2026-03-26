Бывший тренер сборной Украины открыл для Динамо будущую звезду

Бывший тренер сборной Украины Николай Павлов рассказал, как в свое время открыл талант Николая Шапаренко.

«Я уже прошел все этапы тренерской карьеры, ведь я знал Лобановского. Я заметил Шапаренко в «Ильичевце». Евгений Гресь проводил для меня тесты. Я попросил его посмотреть на молодежь «Ильичевца», затем лучшие из них перешли в «Динамо». Там был и Никита Кравченко, но заиграл только Шапаренко», – сказал Павлов.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис вспомнил, как Николай Павлов посоветовал ему подписать в «Динамо» Николая Шапаренко.