Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер сборной Украины открыл для Динамо будущую звезду
Украина. Премьер лига
26 марта 2026, 00:02
Бывший тренер сборной Украины открыл для Динамо будущую звезду

Павлов рассказал, как открыл талант Шапаренко

ФК Динамо. Николай Шапаренко

Бывший тренер сборной Украины Николай Павлов рассказал, как в свое время открыл талант Николая Шапаренко.

«Я уже прошел все этапы тренерской карьеры, ведь я знал Лобановского. Я заметил Шапаренко в «Ильичевце». Евгений Гресь проводил для меня тесты. Я попросил его посмотреть на молодежь «Ильичевца», затем лучшие из них перешли в «Динамо». Там был и Никита Кравченко, но заиграл только Шапаренко», – сказал Павлов.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис вспомнил, как Николай Павлов посоветовал ему подписать в «Динамо» Николая Шапаренко.

Динамо Киев Николай Павлов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
У нас тут в Києві є психлікарня ім.Павлова..
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем