Аналитики оценили шансы сборной Украины пробиться на чемпионат мира

В четверг, 26 марта, состоится матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния сыграет против сильнейшего в паре Польша – Албания. Аналитический портал Football Meets Data оценил шансы команд в борьбе за путевку на чемпионат мира.

Шансы команд на выход в финал плей-офф:

Польша – 68%

Украина – 65%

Швеция – 35%

Албания – 32%

Шансы команд на выход на ЧМ-2026:

Украина – 39%

Польша – 29%

Швеция – 20%

Албания – 11%

Аналитики уверены, что главными фаворитами на выход на чемпионат мира являются сборные Италии, Украины, Турции и Дании.