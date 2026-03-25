Аналитики оценили шансы сборной Украины пробиться на чемпионат мира
Подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026
В четверг, 26 марта, состоится матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Победитель этого противостояния сыграет против сильнейшего в паре Польша – Албания. Аналитический портал Football Meets Data оценил шансы команд в борьбе за путевку на чемпионат мира.
Шансы команд на выход в финал плей-офф:
- Польша – 68%
- Украина – 65%
- Швеция – 35%
- Албания – 32%
Шансы команд на выход на ЧМ-2026:
- Украина – 39%
- Польша – 29%
- Швеция – 20%
- Албания – 11%
Аналитики уверены, что главными фаворитами на выход на чемпионат мира являются сборные Италии, Украины, Турции и Дании.
⌛️ After a long wait, WC playoffs finally start tomorrow!— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 25, 2026
🚫 Not a single team has 50% or more to qualify!
🔢 Projected PO finals:
🏴 v 🇮🇹
🇺🇦 v 🇵🇱 (neutral ground in 🇪🇸)
🇸🇰 v 🇹🇷
🇨🇿 v 🇩🇰
👉 In our 📊 Simulator you can select any PO winner and see how it impacts the World Cup… pic.twitter.com/HG0bRGUzR4
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В команду может перейти Эрлинг Холанд
Украинский клуб намерен продлить контракт с Марлоном Сантосом