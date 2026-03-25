Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аналитики оценили шансы сборной Украины пробиться на чемпионат мира
25 марта 2026, 12:12 |
Аналитики оценили шансы сборной Украины пробиться на чемпионат мира

Подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В четверг, 26 марта, состоится матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния сыграет против сильнейшего в паре Польша – Албания. Аналитический портал Football Meets Data оценил шансы команд в борьбе за путевку на чемпионат мира.

Шансы команд на выход в финал плей-офф:

  • Польша – 68%
  • Украина – 65%
  • Швеция – 35%
  • Албания – 32%

Шансы команд на выход на ЧМ-2026:

  • Украина – 39%
  • Польша – 29%
  • Швеция – 20%
  • Албания – 11%

Аналитики уверены, что главными фаворитами на выход на чемпионат мира являются сборные Италии, Украины, Турции и Дании.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
