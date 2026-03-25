Пономарев рассказал о состоянии Мухарема Яшари
Полузащитник в ближайшие две недели должен вернуться в общую группу
Украинский тренер ЛНЗ Виталий Пономарев в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о травме полузащитника черкасской команды Мухаррема Яшари:
– Как у вас сейчас обстоят дела с травмированными, в частности, с одним из лидеров команды Яшари?
– Мухаррем восстанавливается в Сербии. Все идет по графику. Думаю, что через две недели Яшари будет работать в общей группе и сможет нам помочь на финише сезона в самых ответственных играх.
В текущем сезоне на счету Мухаррема Яяшари 17 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
