  Пономарев рассказал о состоянии Мухарема Яшари
25 марта 2026, 08:38 |
Пономарев рассказал о состоянии Мухарема Яшари

Полузащитник в ближайшие две недели должен вернуться в общую группу

ФК ЛНЗ

Украинский тренер ЛНЗ Виталий Пономарев в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о травме полузащитника черкасской команды Мухаррема Яшари:

– Как у вас сейчас обстоят дела с травмированными, в частности, с одним из лидеров команды Яшари?

– Мухаррем восстанавливается в Сербии. Все идет по графику. Думаю, что через две недели Яшари будет работать в общей группе и сможет нам помочь на финише сезона в самых ответственных играх.

В текущем сезоне на счету Мухаррема Яяшари 17 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Даниил Кирияка
