  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «У нас уже нет выбора, надо с холодной головой идти дальше»
25 марта 2026, 14:33
226
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «У нас уже нет выбора, надо с холодной головой идти дальше»

Защитник французского ПСЖ поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Украина – Швеция

25 марта 2026, 14:33 |
226
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «У нас уже нет выбора, надо с холодной головой идти дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник французского ПСЖ Илья Забарный рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча сборной Украины против Швеции, который состоится в четверг, 26 марта.

Поединок полуфинала плей-офф квалификации к чемпионату мира пройдет на стадионе «Леванте» в Испании и начнется в 21:45 по киевскому времени.

– В каком ты состоянии, в каком настроении? Что можешь сказать о первых днях пребывания в лагере?

– Благодарю. Приятно вернуться в сборную. Довольно-таки долгий период не встречались и очень приятно всех видеть, собраться вместе. Потому эмоции положительные. Готовимся. Важная игра будет, трудная.

– Как тебе погода? Вспоминается Испания или Англия?

– Такое, я думал, будет теплее, но более английская погода. В принципе условия отличные. Все есть, чтобы подготовиться.

– Теперь давай о будущем сопернике – сборной Швеции. Говорят разное. Кто-то называет шведов фаворитами, кто-то говорит, что трудная игра будет. У тебя какие первые мысли о Швеции возникают?

– Хорошая команда, на самом деле, и я уверен, что будет тяжело. Я думаю, шансы равны у всех, поэтому, да, будет тяжело. Мы настраиваемся. У нас уже нет выбора. Надо идти с холодной головой, бороться за первую игру и двигаться дальше.

– Какие советы дашь новичкам? Потому что у нас и Пономаренко, и Крушинский, и Сарапий он не первый раз в сборной, но тоже приезжает после долгой паузы.

– С холодной головой нужно подходить к таким матчам. И, конечно, есть ответственность, все понимают, насколько это важно. И мы все помним прошлый отбор чемпионата мира, как мы после Уэльса зашли в раздевалку, какие были тогда и эмоции.

Мы подойдем в лучших кондициях – там уже будет, как будет, – сказал Забарный.

По теме:
Легенда Шахтера выступил с заявлением по поводу Ярмоленко и Реброва
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Культовый украинский голкипер сравнил Лунина и Трубина: «Чем он хуже?»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Илья Забарный
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Футбол | 24 марта 2026, 19:47 3
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия

В команду может перейти Эрлинг Холанд

Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Футбол | 25 марта 2026, 07:02 21
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока

Степанов летом может переехать в Мадрид

ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Футбол | 24.03.2026, 21:02
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Футбол | 25.03.2026, 08:43
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Талант сборной Швеции пропустил последнюю тренировку перед игрой с Украиной
Футбол | 25.03.2026, 13:14
Талант сборной Швеции пропустил последнюю тренировку перед игрой с Украиной
Талант сборной Швеции пропустил последнюю тренировку перед игрой с Украиной
Популярные новости
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 1
Бокс
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 2
Бокс
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 19
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
Футбол
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 3
Теннис
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
24.03.2026, 07:02 11
Футбол
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 18
Футбол
