Илья ЗАБАРНЫЙ: «У нас уже нет выбора, надо с холодной головой идти дальше»

Защитник французского ПСЖ Илья Забарный рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча сборной Украины против Швеции, который состоится в четверг, 26 марта.

Поединок полуфинала плей-офф квалификации к чемпионату мира пройдет на стадионе «Леванте» в Испании и начнется в 21:45 по киевскому времени.

– В каком ты состоянии, в каком настроении? Что можешь сказать о первых днях пребывания в лагере?

– Благодарю. Приятно вернуться в сборную. Довольно-таки долгий период не встречались и очень приятно всех видеть, собраться вместе. Потому эмоции положительные. Готовимся. Важная игра будет, трудная.

– Как тебе погода? Вспоминается Испания или Англия?

– Такое, я думал, будет теплее, но более английская погода. В принципе условия отличные. Все есть, чтобы подготовиться.

– Теперь давай о будущем сопернике – сборной Швеции. Говорят разное. Кто-то называет шведов фаворитами, кто-то говорит, что трудная игра будет. У тебя какие первые мысли о Швеции возникают?

– Хорошая команда, на самом деле, и я уверен, что будет тяжело. Я думаю, шансы равны у всех, поэтому, да, будет тяжело. Мы настраиваемся. У нас уже нет выбора. Надо идти с холодной головой, бороться за первую игру и двигаться дальше.

– Какие советы дашь новичкам? Потому что у нас и Пономаренко, и Крушинский, и Сарапий – он не первый раз в сборной, но тоже приезжает после долгой паузы.

– С холодной головой нужно подходить к таким матчам. И, конечно, есть ответственность, все понимают, насколько это важно. И мы все помним прошлый отбор чемпионата мира, как мы после Уэльса зашли в раздевалку, какие были тогда и эмоции.

Мы подойдем в лучших кондициях – там уже будет, как будет, – сказал Забарный.