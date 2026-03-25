Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Зинедина Зидана
Чемпионат мира
25 марта 2026, 02:53 |
215
0

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Зинедина Зидана

Легендарный футболист и тренер возглавит сборную Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан уже определился с ключевыми помощниками для потенциальной работы в национальной сборной Франции. По информации издания L'Équipe, знаменитый француз пригласил в свой будущий тренерский штаб Давида Беттони и Хамиду Мсаиди.

Данные специалисты являются проверенными соратниками Зидана – они входили в его штаб во время триумфального периода работы в испанском гранде. Ранее в прессе появлялись сведения о том, что экс-лидер «трехцветных» достиг устной договоренности с Федерацией футбола Франции (FFF) относительно поста главного тренера сборной.

Напомним, что на посту тренера «Реала» Зинедин Зидан дважды приводил команду к титулу чемпионов Испании и дважды выигрывал Суперкубок страны. Его главным достижением остаются три подряд победы в Лиге чемпионов.

Зинедин Зидан сборная Франции по футболу Реал Мадрид Давид Беттони
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль подтвердил уход лидера команды после завершения сезона
Футбол | 25 марта 2026, 01:31 0
Теннис | 24 марта 2026, 04:56 0
Футбол | 24.03.2026, 20:52
Футбол | 24.03.2026, 09:45
Футбол | 24.03.2026, 06:00
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Он его никогда не победит, я ставлю на этого боксера»
23.03.2026, 04:22
Бокс
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
24.03.2026, 04:34 3
Теннис
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 3
Футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем