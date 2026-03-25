Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Зинедина Зидана

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан уже определился с ключевыми помощниками для потенциальной работы в национальной сборной Франции. По информации издания L'Équipe, знаменитый француз пригласил в свой будущий тренерский штаб Давида Беттони и Хамиду Мсаиди.

Данные специалисты являются проверенными соратниками Зидана – они входили в его штаб во время триумфального периода работы в испанском гранде. Ранее в прессе появлялись сведения о том, что экс-лидер «трехцветных» достиг устной договоренности с Федерацией футбола Франции (FFF) относительно поста главного тренера сборной.

Напомним, что на посту тренера «Реала» Зинедин Зидан дважды приводил команду к титулу чемпионов Испании и дважды выигрывал Суперкубок страны. Его главным достижением остаются три подряд победы в Лиге чемпионов.