ЗИДАН: «Благодаря им я ощутил тот азарт, который чувствовал как игрок»

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своем опыте управления звездным составом «сливочных».

«Истинное величие футболиста проявляется именно в тренировочном процессе. Аналогичное ощущение не покидало меня и во время работы тренером в Мадриде. Часто я просто молчал, наблюдая за тем, как работают Лука Модрич, Тони Кроос, Криштиану Роналду или Карим Бензема.

Мне не требовалось давать лишних указаний – оставалось лишь восхищаться их мастерством. Эти игроки обладали феноменальным талантом и профессионализмом, они практически никогда не допускали потерь мяча.

Такой запредельный уровень мастерства давал мне мощный заряд вдохновения. Благодаря им я снова ощутил тот самый азарт, который испытывал, будучи игроком.

Мне посчастливилось выступать на поле с легендами и руководить выдающимися мастерами с тренерской скамьи. Подобный опыт неизбежно делает тебя лучше», – поделился воспоминаниями Зидан.