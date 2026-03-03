ЗИДАН: «Благодаря им я ощутил тот азарт, который чувствовал как игрок»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 марта 2026, 06:08 | Обновлено 03 марта 2026, 06:11
Бывший наставник Реала рассказал о своем опыте управления сливочными

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своем опыте управления звездным составом «сливочных».

«Истинное величие футболиста проявляется именно в тренировочном процессе. Аналогичное ощущение не покидало меня и во время работы тренером в Мадриде. Часто я просто молчал, наблюдая за тем, как работают Лука Модрич, Тони Кроос, Криштиану Роналду или Карим Бензема.

Мне не требовалось давать лишних указаний – оставалось лишь восхищаться их мастерством. Эти игроки обладали феноменальным талантом и профессионализмом, они практически никогда не допускали потерь мяча.

Такой запредельный уровень мастерства давал мне мощный заряд вдохновения. Благодаря им я снова ощутил тот самый азарт, который испытывал, будучи игроком.

Мне посчастливилось выступать на поле с легендами и руководить выдающимися мастерами с тренерской скамьи. Подобный опыт неизбежно делает тебя лучше», – поделился воспоминаниями Зидан.

Зинедин Зидан Реал Мадрид Лука Модрич Тони Кроос Криштиану Роналду Карим Бензема
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
