ЗИДАН: «Благодаря им я ощутил тот азарт, который чувствовал как игрок»
Бывший наставник Реала рассказал о своем опыте управления сливочными
Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своем опыте управления звездным составом «сливочных».
«Истинное величие футболиста проявляется именно в тренировочном процессе. Аналогичное ощущение не покидало меня и во время работы тренером в Мадриде. Часто я просто молчал, наблюдая за тем, как работают Лука Модрич, Тони Кроос, Криштиану Роналду или Карим Бензема.
Мне не требовалось давать лишних указаний – оставалось лишь восхищаться их мастерством. Эти игроки обладали феноменальным талантом и профессионализмом, они практически никогда не допускали потерь мяча.
Такой запредельный уровень мастерства давал мне мощный заряд вдохновения. Благодаря им я снова ощутил тот самый азарт, который испытывал, будучи игроком.
Мне посчастливилось выступать на поле с легендами и руководить выдающимися мастерами с тренерской скамьи. Подобный опыт неизбежно делает тебя лучше», – поделился воспоминаниями Зидан.
