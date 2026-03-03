Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЗИДАН: «Поражало, что он творил на тренировках – это было за гранью»
Испания
03 марта 2026, 02:22 | Обновлено 03 марта 2026, 02:23
ЗИДАН: «Поражало, что он творил на тренировках – это было за гранью»

Зинедин рассказал, почему Роналдо считали богом даже на тренировках

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный французский полузащитник и бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с бразильцем Роналдо.

«Настоящий Феномен! И это мнение не только мое – он сохраняет этот статус и сегодня. Он был поистине уникальным.

Мне выпала честь на протяжении долгого времени играть с ним плечом к плечу в составе «сливочных». Роналдо действительно оправдывал свое прозвище с большой буквы.

Он обладал всеми необходимыми качествами, оставаясь при этом невероятно светлым и жизнерадостным человеком. Возникало искреннее желание сделать все возможное, чтобы стать его другом.

Однако по-настоящему –. Порой партнеры по команде просто останавливались, чтобы понаблюдать за его действиями.

Его работа с мячом на тренировках была настолько же великолепной, как и в официальных поединках», – отметил Зидан.

Зинедин Зидан Роналдо Реал Мадрид
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
