ЗИДАН: «Поражало, что он творил на тренировках – это было за гранью»
Зинедин рассказал, почему Роналдо считали богом даже на тренировках
Легендарный французский полузащитник и бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с бразильцем Роналдо.
«Настоящий Феномен! И это мнение не только мое – он сохраняет этот статус и сегодня. Он был поистине уникальным.
Мне выпала честь на протяжении долгого времени играть с ним плечом к плечу в составе «сливочных». Роналдо действительно оправдывал свое прозвище с большой буквы.
Он обладал всеми необходимыми качествами, оставаясь при этом невероятно светлым и жизнерадостным человеком. Возникало искреннее желание сделать все возможное, чтобы стать его другом.
Однако по-настоящему –. Порой партнеры по команде просто останавливались, чтобы понаблюдать за его действиями.
Его работа с мячом на тренировках была настолько же великолепной, как и в официальных поединках», – отметил Зидан.
