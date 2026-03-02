Другие новости02 марта 2026, 06:42 |
Зинедин ЗИДАН: «Этот футболист не лучший в истории. Даже не топ-5»
Легендарный француз оценил свою карьеру
02 марта 2026, 06:42
Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан признался, что не считает себя одним из лучших игроков за всю историю футбола.
«Я всегда хотел быть лучшим и работал для этого. Мне никогда не хватало амбиций. Но такой игрок, как я, не был лучшим, вот и все. Даже не в топ-5. В конце концов, возможно, я один из двадцати», — отметил Зинедин Зидан.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
