Зинедин ЗИДАН: «Этот футболист не лучший в истории. Даже не топ-5»

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан признался, что не считает себя одним из лучших игроков за всю историю футбола.

«Я всегда хотел быть лучшим и работал для этого. Мне никогда не хватало амбиций. Но такой игрок, как я, не был лучшим, вот и все. Даже не в топ-5. В конце концов, возможно, я один из двадцати», — отметил Зинедин Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.