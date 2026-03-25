Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
Украина. Премьер лига
25 марта 2026, 23:02
Решение принято. Динамо достигло договоренности с украинским клубом

Киевляне подписали договор о сотрудничестве с «Калушем»

«Динамо» объявило о начале сотрудничества с академией МФК «Калуш» в сфере детско-юношеского футбола.

По условиям соглашения, киевляне обеспечат единые стандарты подготовки молодых игроков в соответствии с философией клуба. Тренеры «Калуша» получат возможность проходить стажировку, обмениваться опытом и повышать квалификацию на базе академии «Динамо».

«Ивано-Франковская область всегда славилась футбольными талантами. Мы с радостью поддержали инициативу партнерства с Калушем и стремимся предоставить академии необходимые инструменты – от методической поддержки до участия в топовых турнирах и стажировки тренеров в Киеве. Такой обмен знаниями даст результат уже в ближайшее время», – сказал директор академии «Динамо» Александр Ищенко.

Динамо Киев Калуш Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем