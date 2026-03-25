Решение принято. Динамо достигло договоренности с украинским клубом

«Динамо» объявило о начале сотрудничества с академией МФК «Калуш» в сфере детско-юношеского футбола.

По условиям соглашения, киевляне обеспечат единые стандарты подготовки молодых игроков в соответствии с философией клуба. Тренеры «Калуша» получат возможность проходить стажировку, обмениваться опытом и повышать квалификацию на базе академии «Динамо».

«Ивано-Франковская область всегда славилась футбольными талантами. Мы с радостью поддержали инициативу партнерства с Калушем и стремимся предоставить академии необходимые инструменты – от методической поддержки до участия в топовых турнирах и стажировки тренеров в Киеве. Такой обмен знаниями даст результат уже в ближайшее время», – сказал директор академии «Динамо» Александр Ищенко.