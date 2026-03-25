  4. Коуч ЛНЗ вступился за Шурмана после требований Усика и Буткевича к УАФ
25 марта 2026, 08:19 | Обновлено 25 марта 2026, 09:25
883
Коуч ЛНЗ вступился за Шурмана после требований Усика и Буткевича к УАФ

Виталий Пономарев высказал свою позицию в скандальном вопросе

25 марта 2026, 08:19 | Обновлено 25 марта 2026, 09:25
883
2 Comments
Коуч ЛНЗ вступился за Шурмана после требований Усика и Буткевича к УАФ
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев выступил с заявлением после призыва житомирского Полесья с просьбой пожизненно дисквалифицировать Дениса Шурмана после ошибок арбитра в матче «волков» против Динамо (1:2).

– Сейчас много разговоров вокруг судейства. Вы единственный тренер в УПЛ, кто может оценивать работу арбитров профессионально, поскольку сами были в этой шкуре. Насколько серьезна эта проблема или она преувеличена?

– Не хотел бы быть категоричным в этом вопросе. Ошибки арбитров были, есть и будут, потому что судьи тоже люди. Вспомните, когда судейский корпус возглавлял Пьерлуиджи Коллина. Разве все было гладко? Нет. А это, наверное, в то время был самым авторитетным человеком в арбитраже. Ошибаются и в Испании, и в Италии, и в Германии. Важно, чтобы не было предвзятости. Искренне хочется верить, что этого в Украине сейчас нет.

– Эпизод в матче «Полесье» – «Динамо», когда главного арбитра не позвали для просмотра фола Биловара, вас удивил?

– Конечно, поскольку в этой ситуации все было очевидно. Для меня было загадкой, чем руководствовался арбитр VAR.

– Не слишком ли жестко настроены представители некоторых клубов, требующих пожизненного наказания для Дениса Шурмана?

– Тренеры тоже ошибаются, равно как и руководители клубов, футболисты. Этих людей не дисквалифицируют пожизненно. Делать такие категоричные выводы, думаю, не стоит. Завтра в подобную ситуацию может попасть другой судья, его что тоже нужно отстранить навсегда от судейства. В нашей стране не так много квалифицированных арбитров, чтобы их можно менять, как перчатки. Наказать нужно, но не так жестоко, как того требуют. Мне сложно сказать, насколько сильной была степень предвзятости и была ли она вообще, – сказал Пономарев.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 2
potemkin78
так он именно ОШИБАЛСЯ, за это его надо гнать, а не за предвзятость
Khafre
заступився за колишнього колегу. і це правильно
