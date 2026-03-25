  4. Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
25 марта 2026, 22:22
2296
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца

Мадридцы рассматривают возможность подписания Степанова

25 марта 2026, 22:22 |
2296
2 Comments
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Мадридский «Реал» внимательно следит за украинским нападающим Артемом Степановым, которого в клубе называют «новым Эрлингом Холандом». Отмечается, что мадридцы в настоящее время переключили свое внимание с норвежца на украинца.

18-летний форвард в настоящее время выступает на правах аренды за нидерландский «Утрехт» и ранее привлек внимание клуба во время выступлений в «Байере Леверкузене», где его поддерживал тренер Хаби Алонсо.

За молодым украинцем уже наблюдает главный скаут «Реала» Джуни Калафат, и его имя рассматривают как потенциальное усиление на лето 2026 года. Окончательное решение по трансферу еще не принято, и оно будет зависеть от будущих действий клуба с другими игроками, в частности с Эндриком и Гонсало.

Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
Комментарии 2
Serhii P.
А-ха-ха, насмішили на ніч 
Його всі думають як позбутися, а не придбати. Типу, якщо «Реалу» не вдасться купити оригінал, то купимо українську підробку 
Ви чатом GPT такі «новини» генеруєте?
Bombardini
Джерело: "просто повір"
