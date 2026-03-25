Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца

Мадридский «Реал» внимательно следит за украинским нападающим Артемом Степановым, которого в клубе называют «новым Эрлингом Холандом». Отмечается, что мадридцы в настоящее время переключили свое внимание с норвежца на украинца.

18-летний форвард в настоящее время выступает на правах аренды за нидерландский «Утрехт» и ранее привлек внимание клуба во время выступлений в «Байере Леверкузене», где его поддерживал тренер Хаби Алонсо.

За молодым украинцем уже наблюдает главный скаут «Реала» Джуни Калафат, и его имя рассматривают как потенциальное усиление на лето 2026 года. Окончательное решение по трансферу еще не принято, и оно будет зависеть от будущих действий клуба с другими игроками, в частности с Эндриком и Гонсало.