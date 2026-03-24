Салах, начиная с сезона 2017/18, стал первым в бомбардирских списках АПЛ
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров и ассистентов Премьер-лиги за данный период
Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, как мы уже сообщали ранее, покинет клуб в конце сезона.
По этому поводу вспомним то, что с момента его дебюта в АПЛ сезоне 2017/18 египтянин стал лучшим бомбардиром чемпионата, а также игроком с наибольшим количеством результативных передач.
Лучшие бомбардиры АПЛ, начиная с сезона 2017/18
- 189 – Мохамед Салах (Египет)
- 135 – Гарри Кейн (Англия)
- 109 – Сон Хын-Мин (Южная Корея)
- 107 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 103 – Джейми Варди (Англия)
- 92 – Рахим Стерлинг (Англия)
- 90 – Крис Вуд (Новая Зеландия)
- 84 – Олли Воткинс (Англия)
- 82 – Каллум Уилсон (Англия)
- 79 – Маркус Решфорд (Англия)
Игроки с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ, начиная с сезона 2017/18
- 92 – Мохамед Салах (Египет)
- 91 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 67 – Бруно Фернандеш (Португалия)
- 64 – Трент Александер-Арнольд (Англия)
- 64 – Сон Хин-Мин (Южная Корея)
- 56 – Энди Робертсон (Шотландия)
- 50 – Бернарду Силва (Португалия)
- 48 – Джеймс Мэддисон (Англия)
- 48 – Букайо Сако (Англия)
- 46 – Паскаль Гросс (Германия)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
17-летний Никита Белозерцев будет выступать за Узбекистан
Украинский клуб намерен продлить контракт с Марлоном Сантосом