  4. Салах, начиная с сезона 2017/18, стал первым в бомбардирских списках АПЛ
Салах, начиная с сезона 2017/18, стал первым в бомбардирских списках АПЛ

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров и ассистентов Премьер-лиги за данный период

24 марта 2026, 22:26 |
123
0
Салах, начиная с сезона 2017/18, стал первым в бомбардирских списках АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, как мы уже сообщали ранее, покинет клуб в конце сезона.

По этому поводу вспомним то, что с момента его дебюта в АПЛ сезоне 2017/18 египтянин стал лучшим бомбардиром чемпионата, а также игроком с наибольшим количеством результативных передач.

Лучшие бомбардиры АПЛ, начиная с сезона 2017/18

  • 189 – Мохамед Салах (Египет)
  • 135 – Гарри Кейн (Англия)
  • 109 – Сон Хын-Мин (Южная Корея)
  • 107 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 103 – Джейми Варди (Англия)
  • 92 – Рахим Стерлинг (Англия)
  • 90 – Крис Вуд (Новая Зеландия)
  • 84 – Олли Воткинс (Англия)
  • 82 – Каллум Уилсон (Англия)
  • 79 – Маркус Решфорд (Англия)

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ, начиная с сезона 2017/18

  • 92 – Мохамед Салах (Египет)
  • 91 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 67 – Бруно Фернандеш (Португалия)
  • 64 – Трент Александер-Арнольд (Англия)
  • 64 – Сон Хин-Мин (Южная Корея)
  • 56 – Энди Робертсон (Шотландия)
  • 50 – Бернарду Силва (Португалия)
  • 48 – Джеймс Мэддисон (Англия)
  • 48 – Букайо Сако (Англия)
  • 46 – Паскаль Гросс (Германия)
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Топ-клуб АПЛ попрощается с тренером. Соглашение достигнуто
ФОТО. Звездный футболист потратил $4,5 млн на модель OnlyFans
Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
Теннис | 24 марта 2026, 16:54 7
Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство

17-летний Никита Белозерцев будет выступать за Узбекистан

Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Футбол | 24 марта 2026, 11:48 1
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны

Украинский клуб намерен продлить контракт с Марлоном Сантосом

В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
Футбол | 24.03.2026, 22:17
В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 24.03.2026, 08:07
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Футбол | 24.03.2026, 07:59
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
22.03.2026, 18:49 14
Бокс
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 4
Футбол
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 15
Футбол
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 23
Футбол
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
22.03.2026, 20:24 31
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
22.03.2026, 21:19 35
Теннис
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
