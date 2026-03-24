Салах, начиная с сезона 2017/18, стал первым в бомбардирских списках АПЛ

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, как мы уже сообщали ранее, покинет клуб в конце сезона.

По этому поводу вспомним то, что с момента его дебюта в АПЛ сезоне 2017/18 египтянин стал лучшим бомбардиром чемпионата, а также игроком с наибольшим количеством результативных передач.

Лучшие бомбардиры АПЛ, начиная с сезона 2017/18

189 – Мохамед Салах (Египет)

135 – Гарри Кейн (Англия)

109 – Сон Хын-Мин (Южная Корея)

107 – Эрлинг Холанд (Норвегия)

103 – Джейми Варди (Англия)

92 – Рахим Стерлинг (Англия)

90 – Крис Вуд (Новая Зеландия)

84 – Олли Воткинс (Англия)

82 – Каллум Уилсон (Англия)

79 – Маркус Решфорд (Англия)

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ, начиная с сезона 2017/18

92 – Мохамед Салах (Египет)

91 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)

67 – Бруно Фернандеш (Португалия)

64 – Трент Александер-Арнольд (Англия)

64 – Сон Хин-Мин (Южная Корея)

56 – Энди Робертсон (Шотландия)

50 – Бернарду Силва (Португалия)

48 – Джеймс Мэддисон (Англия)

48 – Букайо Сако (Англия)

46 – Паскаль Гросс (Германия)