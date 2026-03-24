В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
Украинский гранд выступает за развитие судейства
В донецком «Шахтере» прокомментировал судейство в УПЛ в этом сезоне на фоне обращения «Полесья» к УАФ:
«Футбольный клуб «Шахтер» последовательно придерживается неизменной позиции: мы выступаем за системное развитие судейства в украинском футболе на основе лучших европейских практик – с акцентом на прозрачные процедуры, единые стандарты и качественную подготовку арбитров.
Мы понимаем сложность работы арбитров, наличие человеческого фактора, а также то, что формирование эффективной и устойчивой системы требует времени, последовательной работы и инвестиций в обучение и развитие.
Мы считаем, что это находится в компетенции соответствующих футбольных органов и должно решаться в рамках установленных процедур и регламентов.
Клубы не могут выступать в роли карательного органа. Важно проводить разграничение между ошибками, которые могут возникать из-за человеческого фактора, и сговором или коррупцией. В случае подозрений в сговоре группы лиц или коррупционных действиях соответствующие органы УАФ должны проводить проверку, устанавливать факты и принимать решения в соответствии с регламентами. Такие решения должны основываться исключительно на доказательствах, а не на предположениях».
Шахтеров балакин и шурман устраивали и поэтому они не спешат примкнуть к остальным...
Все в высоких пафосных материях и ничего конкретного от ФК Шахтер.
Теперь ясно может почему Буткевич после матча сказал, что уверен в том , что это не динамовцы и суркис так судили?
Ну и фото класное подобрали на спорт.юа. Оно еще больше подчеркивает отношение клуба к проблеме