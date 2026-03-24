Идрисса ГУЙЕ: «Я готов собрать медали и, возможно, вернуть их Марокко»
Игрок сборной Сенегала против создания напряжения между странами
Полузащитник сборной Сенегала Идрисса Гуйе, который в финале Кубка африканских наций с Марокко был капитаном команды, высказался против подачи апелляции на решение Апелляционного совета CAF о техническом поражении.
«Это просто смешно... футбольные матчи выигрываются на поле, именно это мы и сделали в Марокко.
Мы сделали все, что нужно было на поле, мы выиграли тот матч.
Мы заслуживаем быть чемпионами Африки. Мы и есть чемпионы Африки, как мы это видим. Титулы завоевываются на поле, а не в кабинетах.
Апелляция в CAS? Если бы это зависело от меня, я бы сказал федерации не подавать ее.
Я лично готов собрать медали и, возможно, вернуть их Марокко, если это поможет снизить напряжение между двумя странами».
Ранее капитан Марокко официально отказался от трофея КАН.
