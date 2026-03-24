Идрисса ГУЙЕ: «Я готов собрать медали и, возможно, вернуть их Марокко»

Полузащитник сборной Сенегала Идрисса Гуйе, который в финале Кубка африканских наций с Марокко был капитаном команды, высказался против подачи апелляции на решение Апелляционного совета CAF о техническом поражении.

«Это просто смешно... футбольные матчи выигрываются на поле, именно это мы и сделали в Марокко.

Мы сделали все, что нужно было на поле, мы выиграли тот матч.

Мы заслуживаем быть чемпионами Африки. Мы и есть чемпионы Африки, как мы это видим. Титулы завоевываются на поле, а не в кабинетах.

Апелляция в CAS? Если бы это зависело от меня, я бы сказал федерации не подавать ее.

Я лично готов собрать медали и, возможно, вернуть их Марокко, если это поможет снизить напряжение между двумя странами».