Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Идрисса ГУЙЕ: «Я готов собрать медали и, возможно, вернуть их Марокко»
Кубок африканских наций
24 марта 2026, 21:54 |
344
0

Идрисса ГУЙЕ: «Я готов собрать медали и, возможно, вернуть их Марокко»

Игрок сборной Сенегала против создания напряжения между странами

Getty Images/Global Images Ukraine. Идрисса Гуйе

Полузащитник сборной Сенегала Идрисса Гуйе, который в финале Кубка африканских наций с Марокко был капитаном команды, высказался против подачи апелляции на решение Апелляционного совета CAF о техническом поражении.

«Это просто смешно... футбольные матчи выигрываются на поле, именно это мы и сделали в Марокко.

Мы сделали все, что нужно было на поле, мы выиграли тот матч.

Мы заслуживаем быть чемпионами Африки. Мы и есть чемпионы Африки, как мы это видим. Титулы завоевываются на поле, а не в кабинетах.

Апелляция в CAS? Если бы это зависело от меня, я бы сказал федерации не подавать ее.

Я лично готов собрать медали и, возможно, вернуть их Марокко, если это поможет снизить напряжение между двумя странами».

Ранее капитан Марокко официально отказался от трофея КАН.

Идрисса Гуйе сборная Сенегала по футболу сборная Марокко по футболу Кубок африканских наций
Иван Чирко Источник: France24
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем