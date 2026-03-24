  4. «Механизм игры». Чоботенко рассказал, что Ротань изменил в Полесье
Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 21:17 | Обновлено 24 марта 2026, 21:29
«Механизм игры». Чоботенко рассказал, что Ротань изменил в Полесье

Футболист житомирского клуба пояснил, почему игра команды преобразилась

ФК Полесье. Руслан Ротань

Полузащитник житомирского Полесья Сергей Чоботенко в интервью Футбол 360 рассказал, что главный тренер Руслан Ротань изменил в житомирской команде:

«Что Руслан Ротань глобально изменил в команде? Лучше сказать, что он не изменил, чем что он изменил. Каждый футболист знает, что делать на футбольном поле в каждой конкретной ситуации. Мы это называем между собой механизмы игры. Каждый футболист на своей позиции знает, в зависимости от ситуации, что именно нужно делать. Когда мы это все поняли – и играть стало легче, и футбол отличный, и есть результат.

Есть 4 команды, которые борются за самые высокие места. Сейчас осталось 9 туров. И вот это будет 9 финалов. Кто выдержит это, прежде всего, морально и психологически и будет в лучшей форме – тот в конце и будет с медалями.

Игра с «Динамо»? Действительно второй тайм был провальный для нас. Не знаю, почему. Возможно, события в первом тайме дали о себе знать. В психологическом плане. Было много эмоций, скажем так, которые нам не помогли на футбольном поле. Были эмоции между собой, и это было видно на футбольном поле. Почему они были – это уже наша внутренняя кухня. Мы разобрались с этим. Но есть люди, которые могут влиять на вот эти эмоции, когда есть такие острые моменты, которые могут изменить игру. Например, отменили гол, или там красная карточка – то все это подсознательно влияет. Конечно, нужно работать, чтобы никакие моменты не влияли на команду и команда закрывала эти матчи независимо от того – арбитры против тебя или нет. Нужно расти в этом плане и не обращать внимания на действия, скажем так, третьих сторон.

Геннадий Буткевич – это как наш ментор, и услышать от такого человека какие-то советы – это очень ценно. Человек прожил такую жизнь и достиг таких высот в бизнесе, да и везде достиг. Когда он приезжает к нам, то всегда дает какие-то советы, рассказывает истории из своей жизни. Повторюсь, это для нас очень ценно. Он с нами проводит очень много времени. Каждую неделю, если у нас домашняя игра – он с нами на заезде.

Александр Усик – это человек, который будет отстаивать наши права и справедливость. Человек, который абсолютный чемпион мира. Спорт – это всегда борьба, но сейчас он будет помогать в спорте и бороться не со спортом.

Феномен Крушинского? Мы Борю Крушинского между собой называем лошадкой. У него здоровье. А еще невероятная скорость. Это человек, который может взять мяч и от своих ворот до чужих пробежать на одной скорости и еще и защитника на себе увезти. Он заслуживал этот вызов в национальную сборную еще раньше. Поэтому только желаю удачи – выйти и хорошо сыграть. Никто не мог подумать, что левый защитник – это может быть его позиция. Он играл и инсайда, он играл и вингера. Но вот позиция левого защитника его раскрыла.

Синергия с Сарапием? Могу сказать, что очень рад, что его вызвали в национальную сборную. То, как он провел эти чуть больше чем полгода – он заслужил быть в сборной. Мы друг друга понимаем не то что с полуслова, а с полувзгляда. С ним комфортно играть, и это влияет на результат на поле».

