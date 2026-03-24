Известно, собирается ли Лапорта оставить Левандовски в Барселоне

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы польский нападающий Роберт Левандовски остался в команде. об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 63-летний функционер желает, чтобы 37-летний футболист продлил соглашение, которое истекает летом 2026 года. Сам Левандовски окончательного решения не принял.

В текущем сезоне на счету Роберта Левандовски 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 16 забитыми мячами тремя голевыми передачами.

