Известно, собирается ли Лапорта оставить Левандовски в Барселоне
Президент клуба хочет продления соглашения между сторонами
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы польский нападающий Роберт Левандовски остался в команде. об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, 63-летний функционер желает, чтобы 37-летний футболист продлил соглашение, которое истекает летом 2026 года. Сам Левандовски окончательного решения не принял.
В текущем сезоне на счету Роберта Левандовски 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 16 забитыми мячами тремя голевыми передачами.
